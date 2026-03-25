Архангельск присоединился к Всероссийскому субботнику.

О невыходном дне повествует градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Вместе с сотрудниками департамента городского хозяйства мы убирали набережную - от улицы Карла Маркса до улицы Логинова. Это особое место, прилегающее к воинскому мемориалу, где идёт подготовка ко Дню Победы.

 Также поддержал коллег из департамента транспорта, которые наводили порядок в привокзальном микрорайоне.

 Спасибо всем, кто сегодня вышел на уборку! Совместный труд делает наш город лучше, уютнее и чище.

 В понедельник на городской планерке подведем итоги субботника: сколько человек вышло, какие объемы собранного мусора. Все мешки и ветки будут вывезены с улиц и квартальных проездов, из парков и скверов. Эту задачу округам и МКУ «Чистый город» я поставил уже сегодня. 

 Субботник - это не только про чистоту, но и про единство, дружбу и любовь к родному городу. Еще раз благодарю за вашу энергию и неравнодушие!


25 апрель 15:30 | : Политика

