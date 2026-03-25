Юрий Шалауров подал документы на предварительное голосование

Юрий Васильевич Шадауров родился в 1965 году в посёлке Солгинский Вельского округа. Окончил Северный государственный медицинский университет, работал на руководящих должностях в бюджетной сфере, имеет опыт в органах исполнительной и представительной власти, был депутатом городского совета Новодвинска.

Сегодня, являясь областным депутатом и возглавляя «Народный фронт» в Архангельской области, занимается решением проблем северян — от здравоохранения и ЖКХ до дорог и развития территорий. Активно участвует в поддержке участников СВО, включая организацию гуманитарной помощи.

«Моя задача — сделать так, чтобы федеральные законы работали не формально, а реально помогали людям. Чтобы они учитывали специфику северных территорий и приносили пользу нашим жителям», — отметил кандидат.

Юрий Шалауров примет участие в голосовании по партийному списку.



