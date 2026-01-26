Вверх
Архангельск выбился в лидеры по количесву Арктических резидентов

Этим похвастался его градоначальник Дмитрий Морев:

- К началу 2026 года их число составило 208 ли 71% от общего количества зарегистрированных в Архангельской области. Результат достигнут за 5 лет: мы начинали с одного резидента в 2020 году и далее статус получает 30-50 компаний в год. 

 Резиденты реализуют 235 проектов, общий объем инвестиций – 224 млрд рублей. План по созданию рабочих мест – 7,5 тысяч. 

 Инвестиционная стадия завершена по 99 проектам. Общий объем вложенных инвестиций уже составил 21,4 млрд рублей, фактически создано более 4 тысяч рабочих мест. 

 В 2025 году наиболее популярными направлениями для инвестирования в Архангельске остаются: жилищное строительство – 31%, услуги населению – 13%, транспорт и логистика – 12%, производство – 11,5%. 

 Без проведения торгов резидентам переданы в аренду 44 земельных участка. Поступление арендных платежей в городской бюджет составило 20 млн рублей. 

 Перечислю самые крупные проекты прошлого года: 

 Организация предприятия для оказания услуг по транспортировке грунта в Арктической зоне («Арктик Инвест Строй», 160 рабочих мест, 578 млн инвестиций) 

 Создание в Маймаксе тылового железнодорожного терминала («Полар Транс Порт», 20 рабочих мест, 512 млн инвестиций) 

 Создание производства мебели на основе массива дерева («Оптипром-А», 190 рабочих мест, 207 млн инвестиций). 

 Этот экономический потенциал мы продолжим поддерживать: он служит интересам горожан и города!


10 март 13:34 | : Политика / Экономика

