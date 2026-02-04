Окопная правда. Бойцы из Поморья пьют чай в подземелье Волчанска

Забудьте о лидерах кинопроката – настоящие герои живут рядом! Командир штурмового отряда “Ветер”, друг и партнёр Народного фронта Дмитрий из Архангельска вновь прислал эксклюзив, от которого по спине бегут мурашки.



Кто они, эти парни, за три месяца освободившие Волчанск?



Знакомьтесь: “Тень” из Северодвинска, бывший судостроитель, а теперь – мастер маскировки и ветеран штурма. А рядом с ним “Поп” из Республики Коми – стропальщик и плотник, для которого сейчас главная стройка – защита Отечества.



Отважные, весёлые и такие родные. Сидят за чашкой чая, смеются и делятся армейскими байками.



Сколько метров над головой в подземном городе, построенном руками наших защитников? Как парни кипятят воду без электричества? И что хранится в волшебном сундучке? Тайны фронтового быта и настоящих героев – в нашем видео. Смотрим!