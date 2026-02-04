Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Окопная правда. Бойцы из Поморья пьют чай в подземелье Волчанска

Забудьте о лидерах кинопроката – настоящие герои живут рядом! Командир штурмового отряда “Ветер”, друг и партнёр Народного фронта Дмитрий из Архангельска вновь прислал эксклюзив, от которого по спине бегут мурашки.

Кто они, эти парни, за три месяца освободившие Волчанск?

Знакомьтесь: “Тень” из Северодвинска, бывший судостроитель, а теперь – мастер маскировки и ветеран штурма. А рядом с ним “Поп” из Республики Коми – стропальщик и плотник, для которого сейчас главная стройка – защита Отечества.

Отважные, весёлые и такие родные. Сидят за чашкой чая, смеются и делятся армейскими байками.

Сколько метров над головой в подземном городе, построенном руками наших защитников? Как парни кипятят воду без электричества? И что хранится в волшебном сундучке? Тайны фронтового быта и настоящих героев – в нашем видео. Смотрим! 

25 февраль 17:02 | : Политика

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (319)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20