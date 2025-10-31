Вверх
С Архангельском в сердце. Будни бойца СВО

Жизнь на СВО – это не только атаки, но и умение обустроить быт там, где, казалось бы, это невозможно.

По просьбе Народного фронта наш земляк Дмитрий с позывным “Ветер”, командир отважных освободителей Волчанска, провёл экскурсию по своему убежищу.

Его “кабинет” скрыт глубоко под землей, но внутри – настоящий северный характер и уют. Условия суровые: пол устлан опилками для тепла, а белые потолки то и дело пытаются “проверить на прочность” полевые мыши. Спит Ветер на простой лежанке, а согревается небольшим генератором.

Но даже здесь, в перерывах между разработкой тактики боя, есть место для маленьких радостей из дома. На столе командира – чай с лимоном и северные козули с символикой Архангельска. Знаменитая “высотка” на прянике в руках штурмовика – больше, чем сладость. Это весточка от нас, напоминание, что дома ждут и любят.

Народный фронт продолжает сбор для отряда “Ветер”. Каждая ваша лепта помогает парням в их нелегком деле!  

06 февраль 12:27 | : Политика

