Архангельский "кореец" ушел в разведку на донецком направлении

Разведчики 127-ой отдельной гвардейской бригады вышли на связь с горячим “спасибо”. Корейский внедорожник SsangYong Rexton, переданный Народному фронту коллективом Россельхознадзора, исправно работает на донецком направлении.



Отдельный низкий поклон ребята передают северному мастеру Александру Хотееву, который буквально вдохнул в машину новую жизнь, перебрав её до винтика.



Теперь это не просто гражданский джип, а надёжный боевой товарищ. Внедорожник отвозит парней на позиции и помогает доставлять самое важное: продукты, боеприпасы, топливо, медикаменты. Каждая его поездка – это чья-то поддержка, вовремя подоспевшая помощь и сохранённые жизни.



Когда тыл объединяется, фронт становится несокрушимым. Спасибо всем, кто в деле!