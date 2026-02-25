Бойцы СВО получили наградные часты от губернатора Цыбульского

В зоне специальной военной операции свой долг с честью и достоинством выполняет множество жителей Архангельской области. Кадровые военнослужащие, мобилизованные и добровольцы – все они солдаты России, истинные патриоты нашей страны, и настоящие герои.

Уже три года съемочная группа ГТРК «Поморье» регулярно встречается с личным составом именного Архангельского батальона. Накануне Дня защитника Отечества военнослужащим 71-й гвардейской Печенгской мотострелковой дивизии доставили не только гуманитарную помощь, но и ценные подарки – наградные часы от губернатора Александра Цыбульского.

В степи на Волчанском направлении в Харьковской области – штормовой ветер, буран. Чтобы передать губернаторские часы и дроны собранные в Архангельске, волонтерам пришлось подъехать достаточно близко к линии боевого соприкосновения. Здесь их встретили бойцы и командиры 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, в которой воюет единственный именной Архангельский батальон.

Наш земляк - боец с позывным «Вельск» - кадровый военнослужащий, в армии – с 2014 года. Воевал в Сирии. С первого дня участвует в спецоперации по освобождению Донбасса и Новороссии. Разведчик, он неоднократно отличился в ходе выполнения опасных и сложных заданий командования.

- Самыми сложными для нас были 2024-25 годы, когда у противник стал использовать большое количество FPV-дронов. Они не давали ни прохода, ни проезда, как на переднем крае, так и в тыловых районах. Эта машина тоже попадала под удары. У нее есть два пробития, - рассказал боец.

По словам военнослужащего внимание со стороны жителей Поморья в батальоне, носящем имя столицы Русского Севера, ощущается постоянно. На этот раз бойцы получили особые подарки. Разведчик с позывным «Вельск» стал одним из трех бойцов подразделения, награжденных часами губернатора Архангельской области.

- Это конечно приятно, что не забывают, поддерживают, как могут. Спасибо Правительству Архангельской области и губернатору. И хочу передать своим родителям, любимой девушке. Они ждут, верят, что мы все скоро вернемся домой, - уверен «Вельск».

Чтобы это произошло как можно быстрее, военнослужащим 71-й гвардейской мотострелковой дивизии были переданы дроны, производство которых организовано в Архангельске волонтерской объединением «Ангелы фронта». Средства на сборку нескольких десятков квадрокоптеров были выделены движением «Рука помощи».

- Два с половиной года я этим занимаюсь и стараюсь закупать необходимую технику, в силу своих скромных возможностей. Считаю что это необходимо для спасения жизни солдат и офицеров армии России. Это самое важное, - подчеркнула Полина Азарных, руководитель движения «Рука помощи».

- Хотелось бы выразить большие слова благодарности движению «Рука помощи» за предоставленные дроны. И «Ангелам фронта» за их изготовление. Потому, что сами вы прекрасно знаете – данная война это война дронов и артиллерии. Спасибо большое за помощь всем жителям Архангельска и Архангельской области. С 2022 года они поддерживают нас во всем, всегда помогают, всегда отзываются на наши просьбы. Спасибо большое, - поблагодарил заместитель командира батальона с позывным «Алтай».

А с бойцами танкового батальона одного из полков 71-й гвардейской дивизии волонтеры знакомы уже более двух лет. Совсем недавно была встреча под Часовым Яром, где танкисты огнем и маневром поддерживали штурмовую пехоту, бравшую город. Сейчас боевые машины воюют на не менее важном – Волчанском направлении. Личный состав батальона в основном укомплектован северянами.

По словам танкиста с позывным «Двина», которому были вручены наградные часы губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, экипажи работают слажено, все боевые задачи выполняются на отлично. Цели поражаются с первого-второго выстрелов. А поддержка из дома очень значима для бойцов.

- Это очень важно для нас для всех кто защищает Родину. А также огромная благодарность губернатору Архангельской области. Спасибо большое. Победа будет за нами, - сказал заместитель командира взвода с позывным «Двина».

И танки Т-80 как раз являются оружием победы. 125-миллиметровая пушка с современной системой управления огнем, многослойная броня с элементами динамической и антидроновой защиты делают танк грозным оружием на поле боя.

Заместителю командира танкового батальона – архангелогородцу с позывным «Бульбаш» также были вручены наградные часы от губернатора Поморья Александра Цыбульского. Кроме того, для подразделения беспилотных систем танкистам был передан квадрокоптер «Оса-ОКТА», грузоподъемностью 10 килограмм, собранный в Архангельске и приобретенный благодаря поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова. Кстати первое испытания в боевых условиях дрон прошел в прошлом году именно в этом батальоне. И сейчас его будут применять операторы – северяне. Взвод беспилотных летательных аппаратов танкового батальона активно использует различные FPV-дроны для поражения укреплений и личного состава украинских формирований.

- Ребята зарекомендовали себя с самых наилучших сторон. Отважные воины, профессионалы своего дела. Я сам с севера. Северяне всегда стараются проявить разумную инициативу. Коптер нужен нам, чтобы помочь нашей пехоте, подвести боеприпасы, провизию, воду, зарядные станции. Большое спасибо за помощь всем, кто помогает, это дорогого стоит, - отметил заместитель командира танкового батальона с позывным «Бульбаш».

От волонтерского объединения «Рука помощи» танкистам был передан квадрокоптер «Mavic», который будет выполнять разведывательные задачи.

Сейчас танкисты 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ведут активные боевые действия на севере Харьковской области. Наши части владеют инициативой, продолжая наступление. Высокая подвижность танков Т-80 позволяет совершать стремительные марши, и занимать огневые позиции, в неожиданных для противника местах, обеспечивая продвижение вперед штурмовых частей.