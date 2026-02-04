Вверх
Иван Воронцов: "Сегодня страна вновь сталкивается с серьезными вызовами"

Поздравление от председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова:

-  Дорогие архангелогородцы! Уважаемые ветераны, военнослужащие и все, кто стоит на страже нашей Родины!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником мужества, доблести и чести!

23 февраля — это особая дата для каждого из нас. В этот день мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне, вспоминаем подвиги наших предков, которые в тяжелейших испытаниях отстаивали независимость и свободу России.

Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с серьезными вызовами, значение этого праздника ощущается особенно остро. Мы видим, как наши земляки с честью выполняют свой воинский долг в зоне проведения спецоперации, проявляя мужество, стойкость, защищая интересы нашей Родины.

Хочу выразить глубокую благодарность каждому военнослужащему, каждому ветерану, каждому, кто вносит свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Ваша служба — это пример истинного патриотизма и самоотверженности.

Мы, архангелогородцы, гордимся нашими защитниками и всегда будем поддерживать их, активно участвуя в сборе гуманитарной помощи, оказывая всестороннюю поддержку их семьям. Это наш общий вклад в победу, наш способ сказать спасибо тем, кто рискует своей жизнью ради нашего будущего.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в каждом доме царят согласие и взаимопонимание, а над нашей страной всегда будет мирное небо.

С праздником, дорогие друзья

23 февраль 11:09 | : Политика

