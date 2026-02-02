Вверх
Сенатор Иван Новиков оценил подготовку новой Народной программы "Единой России"

К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

 Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы «Единой России», провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

 «В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы — прим. ред.), прошло уже пять лет», — подчеркнул Председатель партии.

 По словам Дмитрия Медведева, программа «Единой России» будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.

 «Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом её невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи», — особо акцентировал внимание он.

 Предложения от людей, поступающие Президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

 «Предложения, которые носят наиболее массовый характер, в которых проявляются существующие проблемы, (нужно — прим. ред.) взвесить, и, если у нас есть сегодня возможности для их решения, — включить в программу. Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчёркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет», — пояснил Председатель «Единой России».

 Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться от выборов к выборам.

 «Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят ещё в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

 Рамку программы на десятилетия партия представит на Съезде в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.

 «Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой «Единая Россия». Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер», — сказал Дмитрий Медведев.

 Участники экспертной группы представили своё видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ «Единой России». Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу «Единой России» лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.

 Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации 

 «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что в народной программе «Единой России» появится «атомная страница», которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования — сад — школа — колледж — вуз — предприятие.

 Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу «Единой России». А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с прямой линии с Президентом и обращений в региональные отделения организации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчётно-программных форумах «Единой России» «Есть результат», которые пройдут во всех федеральных округах страны.

 Сенатор РФ от Архангельской области, замсекретаря регионального отделения Единой России Иван Новиков отметил, что привлечение к разработке новой Народной программы лидеров общественного мнения и отраслевых экспертов — это принципиально правильное решение:

 «Программа должна опираться на реальный опыт представителей промышленности, бизнеса, науки, Героев России и участников СВО. Такой состав позволяет "сшить" повестку страны: социальные вопросы — с экономикой и кадрами, поддержку семей — с развитием инфраструктуры, а задачи технологического суверенитета — с системой образования.

 Для Архангельской области особенно важно, чтобы программа учитывала специфику Арктики, развитие промышленности и поддержку семей. Безусловный приоритет — помощь участникам СВО и их близким, создание условий для обучения и трудоустройства. Именно так формируется доверие: когда решения принимаются вместе с людьми и доводятся до результата на местах».

 В состав экспертного совета вошли:

– координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы «Единой России», Герой РФ Владимир Сайбель;

– медицинская сестра, Герой РФ Людмила Болилая;

– член Бюро Высшего совета партии, председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных», сенатор, Герой РФ, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин;

– гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева;

– гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв;

гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов;

– советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков;

– руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов;

– гендиректор – председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич;

– председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва;

– член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный;

– член Высшего совета партии, председатель общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» Сергей Черногаев;

– член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;

– член Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский;

– гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина;

– гендиректор ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ Олег Карпов;

– президент ассоциации онкологов России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и другие.


