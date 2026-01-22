В архангельской школе открытый урок провела чемпионка мира по джиу-джитсу

Сегодня новый спортзал школы № 10 стал площадкой для открытого урока 5-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Александры Ивановой. Впечатлениями поделился присутствовавший там градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Напомню, что модуль спортивного зала был построен на месте разрушенной теплицы: остатки ее фундамента и пристройка простояли здесь 20 лет. На реализацию проекта было выделено 66 млн рублей, из которых более 40 млн – средства областного бюджета.

Сегодня убедился лично, что зал активно используется. Здесь тепло, светло, закуплено современное оборудование – от мобильных теннисных столов до степ-платформ. Есть условия для уроков физкультуры, тренировок самбистов, военно-спортивного клуба. Зал задействуют активисты Движения первых и клуб «Моделист».

Директор школы Наталья Рацкевич поделилась планами: в одном из помещений будут установлены тренажеры. Также в зал планируют пригласить взрослых жителей микрорайона, которые хотят заниматься спортом в вечернее время.

Открытая тренировка с уникальным мастером спорта Александрой Ивановой – это первый шаг на пути сотрудничества школы № 10 и спортшколы «Каскад», где преподает чемпионка.

Джиу-джитсу в Архангельске занимается уже более 500 горожан, большая часть из них – дети. Создавая условия для тренировок, мы даем шанс на успех еще большему количеству начинающих спортсменов. Эта работа – один из наших приоритетов на пятилетку!



