В архангельской школе открытый урок провела чемпионка мира по джиу-джитсу

Сегодня новый спортзал школы № 10 стал площадкой для открытого урока 5-кратного чемпиона мира по джиу-джитсу Александры Ивановой.  Впечатлениями поделился присутствовавший там градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Напомню, что модуль спортивного зала был построен на месте разрушенной теплицы: остатки ее фундамента и пристройка простояли здесь 20 лет. На реализацию проекта было выделено 66 млн рублей, из которых более 40 млн – средства областного бюджета. 

Сегодня убедился лично, что зал активно используется. Здесь тепло, светло, закуплено современное оборудование – от мобильных теннисных столов до степ-платформ. Есть условия для уроков физкультуры, тренировок самбистов, военно-спортивного клуба. Зал задействуют активисты Движения первых и клуб «Моделист». 

Директор школы Наталья Рацкевич поделилась планами: в одном из помещений будут установлены тренажеры. Также в зал планируют пригласить взрослых жителей микрорайона, которые хотят заниматься спортом в вечернее время. 

Открытая тренировка с уникальным мастером спорта Александрой Ивановой – это первый шаг на пути сотрудничества школы № 10 и спортшколы «Каскад», где преподает чемпионка.

 Джиу-джитсу в Архангельске занимается уже более 500 горожан, большая часть из них – дети. Создавая условия для тренировок, мы даем шанс на успех еще большему количеству начинающих спортсменов. Эта работа – один из наших приоритетов на пятилетку!


12 февраль 14:18 | : Политика

Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

