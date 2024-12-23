Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская школа №10 встречает ребят с каникул новым спортзалом

О приятном событии рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Здание построено, оборудование закуплено, и мы завершаем оформление разрешительных документов. Уже в этой четверти школа планирует проводить здесь уроки физкультуры и предоставить зал для различных кружков.

Ранее здесь стояло разрушенное здание советских времен – бывшая теплица. Сегодня это современный, светлый, просторный спортивный зал. С оформлением стен помогли студенты колледжа культуры, а эскиз выбрали ученики и педагоги.

В школе № 10 учится 880 ребят, и здесь работает множество клубов и секций. Открытия зала ждут кадеты, чтобы заняться строевой подготовкой. В зале будут проходить репетиции секции вальса «Движение» и хореографического кружка. Есть условия для тренировок самбистов, воспитанников военно-спортивного клуба «Беркут» и военно-патриотического клуба «Цель». Зал задействуют для мероприятий активистов Движения первых и ребят из спортивно-технического клуба «Моделист». Плюс уроки и ОФП.

В здании есть душевые, туалеты, тренерская, раздевалки и комната для хранения инвентаря. Всё новое и современное!

Этот важный проект реализован благодаря поддержке губернатора Поморья Александра Цыбульского, который нашел возможность софинансирования из областного бюджета.


14 январь 13:57 | : Будни

Главные новости


Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ну смотри, Котлас! Светлана Дейнеко возвращается на телевидение

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (113)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20