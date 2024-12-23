Архангельская школа №10 встречает ребят с каникул новым спортзалом

О приятном событии рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Здание построено, оборудование закуплено, и мы завершаем оформление разрешительных документов. Уже в этой четверти школа планирует проводить здесь уроки физкультуры и предоставить зал для различных кружков.

Ранее здесь стояло разрушенное здание советских времен – бывшая теплица. Сегодня это современный, светлый, просторный спортивный зал. С оформлением стен помогли студенты колледжа культуры, а эскиз выбрали ученики и педагоги.

В школе № 10 учится 880 ребят, и здесь работает множество клубов и секций. Открытия зала ждут кадеты, чтобы заняться строевой подготовкой. В зале будут проходить репетиции секции вальса «Движение» и хореографического кружка. Есть условия для тренировок самбистов, воспитанников военно-спортивного клуба «Беркут» и военно-патриотического клуба «Цель». Зал задействуют для мероприятий активистов Движения первых и ребят из спортивно-технического клуба «Моделист». Плюс уроки и ОФП.

В здании есть душевые, туалеты, тренерская, раздевалки и комната для хранения инвентаря. Всё новое и современное!

Этот важный проект реализован благодаря поддержке губернатора Поморья Александра Цыбульского, который нашел возможность софинансирования из областного бюджета.



