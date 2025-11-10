В Архангельске молодые семьи получают от мэра сертификаты на жилье

Программа обеспечения жильем молодых семей действует в столице Поморья с 2007 года. Ее участникам выдают свидетельства на приобретение жилья, которые можно направить на покупку квартиры или строительство жилого дома. Социальная выплата составляет от 700 тыс. до 1,5 млн рублей – в зависимости от состава семьи.

В 2025 году сертификаты получили 25 молодых семей. Из них 13 - многодетные и 4 семьи участников СВО. На конец декабря все обладатели свидетельств успешно их реализовали – приобрели жилье. На условиях софинансирования федерации, области и города на эти цели было выделено 25,3 млн рублей.

- Для нас важно, чтобы молодёжь Архангельска создавала семьи именно на своей малой родине, оставаясь здесь жить и трудиться, - пояснил глава города Дмитрий Морев. - Программа для молодых семей служит этой цели уже многие годы и будет продолжена в 2026 году.