Единоросс из Поморья провёл лекции по правовому воспитанию подростков в Мелитополе

Секретарь первичного отделения «Единой России» №104 Александр Коломийцев посетил Мелитопольскую среднюю школу №1, где провёл лекции по правовому воспитанию подростков.

 В ходе встречи он рассказал ребятам о Конституции России и важности правовых знаний для каждого гражданина.

 Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились множеством идей. Такие встречи помогают молодёжи лучше понять свою роль в обществе и осознать важность правовых знаний для жизни каждого.

 Поездка состоялась при поддержке «Единой России», депутатов Архангельской городской Думы и политических лидеров региона. Для Александра это уже вторая поездка в Запорожскую область, в рамках которой он продолжает развивать сотрудничество с образовательными учреждениями.

 

 

09 февраль 10:16 | : Политика

