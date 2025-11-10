Единоросс из Поморья провёл лекции по правовому воспитанию подростков в Мелитополе

Секретарь первичного отделения «Единой России» №104 Александр Коломийцев посетил Мелитопольскую среднюю школу №1, где провёл лекции по правовому воспитанию подростков.

В ходе встречи он рассказал ребятам о Конституции России и важности правовых знаний для каждого гражданина.

Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились множеством идей. Такие встречи помогают молодёжи лучше понять свою роль в обществе и осознать важность правовых знаний для жизни каждого.

Поездка состоялась при поддержке «Единой России», депутатов Архангельской городской Думы и политических лидеров региона. Для Александра это уже вторая поездка в Запорожскую область, в рамках которой он продолжает развивать сотрудничество с образовательными учреждениями.