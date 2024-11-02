В Архангельской области проходит школьная акция "Учись у героя"

В Архангельске и Приморском округе начались занятия по начальной военной подготовке для 8–10-х классов. Подробности от издания «Регион 29»:

- Цель проекта — развить у подростков навыки, которые пригодятся не только на военной службе, но и в обычной жизни.

Идея организовать такие занятия принадлежит команде региональной общественной организации «Доброволец» и учебного центра «СВОи люди». В рамках проекта юноши и девушки изучают основы обращения с оружием, осваивают навыки стрельбы из пневматического оружия и учатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Также они проходят курс оказания первой помощи.



По мнению организаторов, обучение основам начальной военной подготовки поможет молодым людям развить лидерские качества, уверенность в себе и чувство товарищества.



В рамках проекта также запланированы встречи с ветеранами боевых действий. Одна из таких встреч прошла в Уемской школе. Ветеран Роман Суровский рассказал ученикам о своём опыте участия в боевых действиях, поделился мотивами, которые побудили его отправиться на фронт, и ответил на вопросы подростков.



По завершении курса для участников будет организовано выездное соревнование. Это даст возможность ребятам применить полученные навыки на практике и проверить свои силы в различных дисциплинах начальной военной подготовки.

Добавим, что встречи проходят в рамках проекта «Учись у героев» при поддержке агентства по делам молодёжи Архангельской области в рамках государственной программы «Молодёжь Поморья».

(фото с https://mel.fm)