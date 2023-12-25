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В Архангельской области развивается партийный проект "Наш семейный волейбол"

Мнение северян в вопросах благоустройства дворов, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок, освещения придомовых территорий и подъездов всегда в приоритете, поскольку, кто, как не сами жильцы, знают, что удобно, важно и необходимо в первую очередь.

И в этом людям активно помогают первичные отделения Единой России, куда они с любым вопросом обращаются. И сами первички не сидят без дела!

Вот яркий пример создания на территории 46-го лесозавода в городе Котласе спортивной площадки. Обустройство территории под неё, проводилось силами первичного отделения № 391, жителями и общественниками. Мечта котлашан о спортивной площадке была давняя и, можно сказать, почти несбыточная. Реальной она стала в 2023 году, благодаря участию в федеральном конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений Единой России. 

 Для справки – население микрорайона чуть больше 700 человек: детей и подростков из этого числа более 100, молодёжи до 35 лет – 200. Чтобы активно отдохнуть и провести время с пользой, у них не было элементарного – места. Благодаря проекту «Наш семейный волейбол», который заявил на конкурс секретарь первичного отделения № 391 Эдуард Ярыгин, появилась отличная площадка, которую благоустроили на выделенные за победу проекта средства.

 - Проект попал в цель! А первоначально я даже не надеялся. Понимал, что будет что-то когда-то, ну и всё. Меня так сильно удивило, что в сжатые сроки мы его реализовали. Эмоции захлестнули. Очень был рад! Это, действительно реальные вещи, которые происходят в жизни. Когда всё было сделано, у меня наступила настоящая эйфория. И плюс ко всему это было так хорошо воспринято жителями! А подростки, когда узнали, что появится волейбольная площадка, вообще от меня не отходили, спрашивали, чем помочь, даже стали изучать правила игры – вот, как ждали, - поделился радостью Эдуард Ярыгин.

 Секретарь первички отметил, что, когда всё было готово, и он раздал ребятам мячи, они их никуда не утащили, наоборот, строго следят за их сохранностью, берегут и сетку, поддерживают порядок на площадке. Молодёжь микрорайона понимает, что всё сделано общими усилиями. 

 Сегодня в стране действует ещё один проект Единой России по благоустройству территорий – «Формирование комфортной городской среды», которую Партия реализует совместно с Минстроем. Президент РФ продлил его действие до 2030 года. 

 В течение шести лет (с 2017-го) в рамках проекта по всей стране было благоустроено более 111 тысяч общественных пространств. А сегодня ещё и предусмотрено народное голосование. Оно начнётся уже 15 марта. И вот благодаря этому механизму жители Поморья, как и всей страны, смогут напрямую повлиять на решение власти в вопросе, как должны выглядеть города и сёла. 

 Отметим, благоустройство придомовых и дворовых территорий, улучшение комфорта городской среды являются также значимыми пунктами народной программы Единой России. 

10 февраль 08:00 | : Политика

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