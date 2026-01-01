Вверх
Северодвинск поднялся на борьбу со снегом

Подробности от главы городской администрации Игоря Арсентьева:

- Более 40 единиц техники сегодня обеспечивают чистоту в городе.

В снегопад выводятся комбинированные дорожные машины, которые курсируют по городу и обрабатывают автодороги противогололёдными материалами, затем начинается подметание, потом – вновь обработка и снова подметание. Таких циклов может быть несколько.

 На автодорогах старого и нового города работают четыре комбинированных дорожных машины, пять тракторов МТЗ. На территории общего пользования выведено пять ГАЗелей, шесть тракторов и 34 человека, которые вручную очищают автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам.

 На дорогах городских кварталов южнее улицы Юбилейной и на пригородном шоссе работает 2 КДМ. Ручным трудом заняты 15 человек, а также задействованы семь тракторов МТЗ, самосвал, погрузчик и две ГАЗели.

На острове Ягры выведены: комбинированная дорожная машина, пять тракторов МТЗ, на территориях общего пользования работают восемь человек. Дорожки в парках и скверах вручную обрабатывают 12 человек.

 

16 январь 16:32 | : Политика / Экономика

