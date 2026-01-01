В Коряжме наступил «чиновничий» кризис

Вот список последних объявлений о вакансиях в Коряжемской городской администрации:

- заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства;

- главный специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства (по строительству);

- заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства (по строительству);

- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления;

- ведущий специалист(экономист) отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города.

Коллеги из информационного портала KOT'News метко назвали происходящее «исходом евреев из Египта».

Наблюдатели пытаются разобраться в причинах сложившейся ситуации. В числе приоритетных: низкие зарплаты муниципальных служащих, диктат со стороны руководителя мэрии, неуверенность в завтрашнем дне, непопулярность среди жителей Коряжмы и пр.