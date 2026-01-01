Вверх
Округ Варавино-Фактория отчитался за 2025 год

Главными направлениями работы окружной администрации стали благоустройство и содержание территорий. А именно:

 сбор и утилизация покрышек на сумму более 550 тыс. руб.

 омолаживающая обрезка деревьев

 ремонт площадок для накопления ТКО

 приобретение новогодней сосны и фигуры снеговика для украшения территорий

 установка дополнительных скамеек

 летний покос травы в 4 этапа и удаление пней

 высадка цветов в клумбы и вазоны

 ремонт деревянных тротуаров

 замена мемориальных досок памятника «Погибшим в Великой Отечественной Войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1»

 установка видеонаблюдения у воинских мемориалов и на общественных территориях у Ломоносовского ДК и в пос. Силикатчиков

 содержание Жаровихинского кладбища

 ремонт детских и спортплощадок + установка баскетбольного оборудования на площадке по ул. Почтовый тракт + содержание катка в пос. Силикатчиков

 Жители округа Варавино-Фактория активно участвуют в губернаторской программе «Комфортное Поморье». В 2025 году по ней было реализовано 6 проектов:

 «Музыкальный пяточек» в сквере у Ломоносовского ДК

 «Акватория детства» - детская площадка на пустыре у дома 343 по пр. Ленинградскому

 ремонт проезда на ул. Воронина, 41

 ремонт проезда на ул. Воронина. 45/3

 «Солнечная Варавинка» - детская площадка на ул. Воронина, 32/2

 «Любимый двор» - детская площадка на ул. Почтовый тракт, 17-19.


21 январь 08:35 | : Политика

