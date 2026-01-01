Округ Варавино-Фактория отчитался за 2025 год

Главными направлениями работы окружной администрации стали благоустройство и содержание территорий. А именно:
сбор и утилизация покрышек на сумму более 550 тыс. руб.
омолаживающая обрезка деревьев
ремонт площадок для накопления ТКО
приобретение новогодней сосны и фигуры снеговика для украшения территорий
установка дополнительных скамеек
летний покос травы в 4 этапа и удаление пней
высадка цветов в клумбы и вазоны
ремонт деревянных тротуаров
замена мемориальных досок памятника «Погибшим в Великой Отечественной Войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1»
установка видеонаблюдения у воинских мемориалов и на общественных территориях у Ломоносовского ДК и в пос. Силикатчиков
содержание Жаровихинского кладбища
ремонт детских и спортплощадок + установка баскетбольного оборудования на площадке по ул. Почтовый тракт + содержание катка в пос. Силикатчиков
Жители округа Варавино-Фактория активно участвуют в губернаторской программе «Комфортное Поморье». В 2025 году по ней было реализовано 6 проектов:
«Музыкальный пяточек» в сквере у Ломоносовского ДК
«Акватория детства» - детская площадка на пустыре у дома 343 по пр. Ленинградскому
ремонт проезда на ул. Воронина, 41
ремонт проезда на ул. Воронина. 45/3
«Солнечная Варавинка» - детская площадка на ул. Воронина, 32/2
«Любимый двор» - детская площадка на ул. Почтовый тракт, 17-19.