В Архангельской области "Единая Россия" поздравила с Новым годом ветеранов ВОВ

В новогодние праздники в Архангельской области прошла традиционная акция «Единой России» «С Новым годом, ветеран!». Активисты и волонтёры местных отделений Партии посетили 40 участников Великой Отечественной войны, проживающих в самых разных уголках региона.

 Цель акции — лично поздравить легендарных земляков, вручить им праздничные подарки и, что не менее важно, подарить тёплое общение и внимание. В условиях морозной поморской зимы такие визиты особенно ценны для пожилых людей.

 «Для нас принципиально важно, чтобы ни один ветеран не остался без внимания в канун одного из главных праздников страны. Это наш долг и честь — лично сказать «спасибо» за подвиг, за Победу, — отметили в региональном отделении «Единой России». — Каждый подарок — это, в первую очередь, символ нашей памяти, уважения и искренней благодарности. Мы хотим, чтобы герои почувствовали: их помнят, ценят и ими гордится вся страна».

 Волонтёры не только доставили поздравления, но и пообщались с ветеранами, выслушали их истории, предложили помощь в бытовых вопросах. Партийцы и волонтёры от всей души пожелали участникам войны крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и спокойствия в наступающем году.


12 январь 13:03 | : Политика

Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

