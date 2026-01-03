В Архангельской области "Единая Россия" поздравила с Новым годом ветеранов ВОВ

В новогодние праздники в Архангельской области прошла традиционная акция «Единой России» «С Новым годом, ветеран!». Активисты и волонтёры местных отделений Партии посетили 40 участников Великой Отечественной войны, проживающих в самых разных уголках региона.

Цель акции — лично поздравить легендарных земляков, вручить им праздничные подарки и, что не менее важно, подарить тёплое общение и внимание. В условиях морозной поморской зимы такие визиты особенно ценны для пожилых людей.

«Для нас принципиально важно, чтобы ни один ветеран не остался без внимания в канун одного из главных праздников страны. Это наш долг и честь — лично сказать «спасибо» за подвиг, за Победу, — отметили в региональном отделении «Единой России». — Каждый подарок — это, в первую очередь, символ нашей памяти, уважения и искренней благодарности. Мы хотим, чтобы герои почувствовали: их помнят, ценят и ими гордится вся страна».

Волонтёры не только доставили поздравления, но и пообщались с ветеранами, выслушали их истории, предложили помощь в бытовых вопросах. Партийцы и волонтёры от всей души пожелали участникам войны крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и спокойствия в наступающем году.



