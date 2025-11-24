Коммунисты Поморья скорбят по безвременной кончине своего товарища

С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине многолетнего лидера котласских коммунистов - Николая Валентиновича КОЗИЦЫНА.
Уважаемый человек, принципиальный коммунист, активный защитник трудящихся Русского Севера - Николай Валентинович останется в нашей памяти, как светлый пример беззаветного служения своей малой родине - южной столице Архангельской области Котласу.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Валентиновича.
Светлая память!
Архангельское региональное отделение РУСО