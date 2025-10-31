За закрытыми дверями. Как вершится политика в Коряжме

Последнюю в этом году сессию городского совета Коряжмы красочно описали коллеги из издания «Коряжма 24»:

- Зимнее декабрьское утро. У входа в конференц-зал администрации Коряжмы собираются люди: общественники, активисты, просто неравнодушные горожане. Но путь в конференц-зал для них закрыт. У дверей – сотрудники полиции. Вход – строго по спискам.

«Нас не пускают, – говорит один из активистов. – Хотим послушать, как будут принимать Устав, как решат вопрос с референдумом по полигону. Говорят, мест нет».

Возмущение, которое кипело в коридорах, было слышно даже сквозь двери.

В это время внутри, в просторном конференц-зале председатель Думы Екатерина Бунькова открывает заседание. Рядом – глава города Андрей Ткач, его заместители, представители прокуратуры. Рабочая обстановка. Регистрация прошла, 15 депутатов на местах, несколько человек, кто по разным причинам не смог присутствовать на внеочередном заседании, официально передали свои полномочия по голосованию коллегам.

Главный документ: правила под диктовку

Один из главных вопросов – изменения Устава. Причина – Федеральный закон №33, вступивший в силу летом 2025 года. Он диктует новые правила игры для всех муниципалитетов страны. Подробно о том, что именно меняется в главном нормативно-правовом акте местного самоуправления, «Трудовая Коряжма» писала в №49 от 19 декабря 2025 года. Результат этой сессии – новый Устав принят единогласно.

Горячая тема: референдум о полигоне ТБО

Следующий пункт добавил заседанию остроты. В повестку его включили срочно, по предложению председателя Думы. Ранее инициативная группа ходатайствовала о проведении референдума. По ее мнению, он нужен, чтобы спросить у всех коряжемцев: согласны ли они на безвозмездную передачу полигона ТБО и земель под ним из муниципальной в областную собственность?

Екатерина Бунькова берет слово для доклада. Он получается объемным. Основа – заключение областного правового департамента. Суть сводится к одному: такой референдум провести нельзя. Главный аргумент: вопрос распоряжения муниципальным имуществом относится к исключительной компетенции органов местного самоуправления. Вынесение его на референдум противоречит требованиям ст. 12 Федерального закона №67 и ст. 4 областного закона №240-31-03.

Большинство депутатов согласились с этими доводами. Решение принято. Референдум не состоится.

Распоряжаться землей теперь будет администрация

Еще один острый вопрос – внесение изменений в решение Думы о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом. Инициатор – глава. Согласно пояснительной записке, от правового департамента администрации губернатора и правительства области поступило экспертное заключение на решение Коряжемской Думы от 26 октября 2006 года №271. На основании его администрация и подготовила проект решения сессии.

«Проектом предлагается урегулировать отношения, связанные с управлением и распоряжением муниципальным имуществом, в соответствии с требованиями федерального законодательства. Федеральным законом №33 представительные органы муниципальных подразделений не наделены полномочиями по непосредственному управлению и распоряжению муниципальным имуществом. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона №33, именно местная администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования. Пункт 5 части 1 статьи 16 гласит: представительный орган наделен полномочием по определению порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», – озвучила в докладе главный специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города Татьяна Береснева.

Далее ссылка на решения судов, разъяснение комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления…

После долгого доклада слово взяла главный специалист – юрист аппарата городской Думы Ирина Сподобаева:

«Говорить о том, что все полномочия по распоряжению, владению и управлению имуществом могут принадлежать только исполнительно-распорядительному органу, нельзя. Поскольку этот вопрос может рассматриваться в плоскости гражданских правоотношений…»

Глава города Андрей Ткач комментирует:

«Хочу обратить внимание на то, что в заключении правового департамента указано на нарушение федерального законодательства. Приведена очень большая практика, в том числе судебная. Мы с вами этот вопрос уже обсуждали. Порядок, конечно, требует переработки. Но в данном случае вопрос возник из-за того, что инициативной группой было подано заявление о проведении референдума. Правовой департамент, готовя ответ, про-анализировал нормативные акты. И определил, что порядок по передаче имущества не соответствует действующему законодательству».

К голосованию депутаты приступили без прений. Изменения в порядок управления муниципальным имуществом поддержали 12 человек, против – двое, воздержались три депутата, один не голосовал совсем. Итог: решение принято.

Главе подняли зарплату

На фоне сложных правовых тем практически незамеченным прошло решение, напрямую касающееся городского бюджета. Дума установила новый размер ежемесячного денежного вознаграждения для главы городского округа.

«Согласно проекту решения… оплата труда составит 287 587 рублей 30 копеек, где: 130 тысяч – ежемесячное денежное вознаграждение в фиксированной сумме; 39 тысяч – надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 20% – районный коэффициент; 50% – «северные», – докладывает заместитель начальника управления администрации города Коряжмы Евгения Крянгы. – В связи с установлением нового размера денежного вознаграждения потребность в дополнительных средствах бюджета муниципального образования на 2026 год составит 1 273 909 рублей 53 копейки. С учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и планируемой индексации в 2026 году на 4%».

Решение было принято большинством голосов (15 – за, 2 – против, 1– воздержался).

Занавес. И вопрос о закрытых дверях

По завершении сессии слово берут журналисты: «Почему на заседание не пустили жителей города?»

«В городскую Думу поступило письмо от главы муниципального образования о соблюдении паспорта безопасности, – поясняет Екатерина Бунькова. – Меня, как председателя, который организует работу сессии городской Думы в конференц-зале, этот документ обязывает соблюдать требования, которые установлены распоряжением администрации города от 11 сентября 2025 года за номером 70В «О мерах антитеррористической защищенности здания администрации города». Данным распоряжением утвержден паспорт безопасности здания администрации, и, в частности, говорится, что в конференц-зал не должно допускаться более 50 человек».

P. S. Решения приняты. Устав обновлен. Референдум отклонен. Зарплата главе повышена. Так заканчивается внеочередная сессия. Внутри – депутаты и чиновники, отработавшие повестку, уставшие, но довольные результатом. Снаружи – расходящиеся по морозному городу активисты…