Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" исполняет детские мечты в Архангельске

В Гостиных дворах царила атмосфера настоящего волшебства — там состоялась церемония награждения участников конкурса «Мечты сбываются», который прошёл уже в 17 раз по инициативе депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Елены Вторыгиной.

 На праздник в областную столицу приехали 56 юных мечтателей со всего региона со своими родителями. Их искренние улыбки, блестящие глаза и радостные эмоции наполнили зал особой теплотой. Всего же в этом году заветные желания исполнились у 174 детей, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке.

  «От всего сердца благодарю наших волшебников и волшебниц — меценатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. <...> Вы не просто дарите подарки, вы дарите веру в добро. Каждому из вас — отдельная, сердечная благодарность», — отметила Елена Вторыгина.

 «Единая Россия» традиционно выступила одним из активных участников проекта: партийцы помогали в организации праздника и лично дарили подарки — замруководителя Регионального исполнительного комитета Валентина Клишова вручила двум юным северянам наборы для творчества и сладкие подарки.

 

26 декабрь 07:30 | : Политика

Главные новости


Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (387)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20