"Единая Россия" исполняет детские мечты в Архангельске

В Гостиных дворах царила атмосфера настоящего волшебства — там состоялась церемония награждения участников конкурса «Мечты сбываются», который прошёл уже в 17 раз по инициативе депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Елены Вторыгиной.

На праздник в областную столицу приехали 56 юных мечтателей со всего региона со своими родителями. Их искренние улыбки, блестящие глаза и радостные эмоции наполнили зал особой теплотой. Всего же в этом году заветные желания исполнились у 174 детей, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке.

«От всего сердца благодарю наших волшебников и волшебниц — меценатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. <...> Вы не просто дарите подарки, вы дарите веру в добро. Каждому из вас — отдельная, сердечная благодарность», — отметила Елена Вторыгина.

«Единая Россия» традиционно выступила одним из активных участников проекта: партийцы помогали в организации праздника и лично дарили подарки — замруководителя Регионального исполнительного комитета Валентина Клишова вручила двум юным северянам наборы для творчества и сладкие подарки.