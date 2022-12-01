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В Архангельске названы победители конкурса новогодних писем

113 маленьких северян стали победителями конкурса новогодних писем «Мечты сбываются!», организованного депутатом Государственной Думы Еленой Вторыгиной.

Уже 14 год Елена Андреевна организует конкурс новогодних писем «Мечты сбываются». В этом году в адрес депутата поступило более 700 работ со всех районов Архангельской области.  Темой этого года стала – моя любимая новогодняя игрушка. 

«Вместе с моими помощниками отобрали 113 победителей. Это самые душевные, трогательные  истории, в которых дети делятся своими семейными традициями, пишут про игрушки, передающиеся из поколения в поколение, которыми украшали елку в прошлом столетии или сделанные своими руками. Многие письма украшены рисунками и пожеланиями добра и мира. Особенно запали в душу письма от ребят, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО. Эти дети желали только одного, чтобы их папа поскорее вернулся. Нам удалось связаться с командиром одного из солдат, и его отпустили на две недели домой в Красноборский район, чтобы отец провел новогодние праздники с семьей. У наших детей очень большое, доброе сердце. Во многих письмах ребята не просили о подарках для себя, а хотели подарить подарок маме или другу, кому подарок нужнее», - отметила Елена Вторыгина. 

Одно из таких писем - от братьев Андрея и Игоря. Они учатся в интернате, а у бабушки сломалась микроволновка. Ребята загадали новую микроволновку и телефоны, чтобы созваниваться с бабушкой. Телефонов у ребят не было. Мечта ребят осуществилась.

Партнерами праздника выступили депутаты «Единой России», региональное отделение партии,  члены правительства, Фонд региональных проектов «Успех», меценаты, предприниматели.

Праздник прошел в новогодней атмосфере биржевого зала Гостиных дворов. «Помощники Деда Мороза» в лице Елены Вторыгиной, депутата Госдумы Михаила Кислякова, руководителя фракции «Единая Россия» в областном Собрании Ивана Новикова, депутата областного Собрания Александра Дятлова, руководителя регионального исполкома Ивана Воронцова и многих других подарили каждому ребенку желанный подарок. В числе подарков, футбольные мячи, лего, фломастеры, лыжи, наборы для рукоделия, рисования, мягкие игрушки,  куклы, энциклопедии, сладкие подарки, и даже поездка в Москву. 

«Это самое приятное, что только можно делать в рамках  общественной деятельности. Это настоящий семейный праздник. Ребята пишут действительно замечательные письма, которые способны растопить любое сердце, когда читаешь письмо можно и рассмеяться и пустить слезу – настолько искренне пишут дети», - рассказал Иван Новиков. 

Для детей и их родителей выступил коллектив Малого Северного хора, а веселые игры провели Дед Мороз и Снегурочка.

«Мечтайте и загадывайте желания и пусть все они сбудутся! В свою очередь я желаю нам всем благополучия, здоровья близким, самое главное мира – его ждут все от мала до велика», - поздравила Елена Вторыгина.


27 декабрь 08:00 | : Будни

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