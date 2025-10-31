Архангельску открываются новые горизонты

В Архангельске набирают обороты масштабные инициативы, направленные на преображение столицы Поморья. Вадим Медведков, яркий активист, сегодня полностью посвящает себя общественной деятельности.



Вадим Леонидович является движущей силой проектов по развитию островных территорий, в частности, острова Кего. Кроме того, именно он вдохнул жизнь в идею проведения речного поморского фестиваля «Соломбалец», призванного сохранить уникальное культурное наследие и традиции деревянного поморского судостроения.



На недавней встрече председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и Вадим Медведков затронули важные для Архангельска темы. Общественный совет Архангельска разработал детальный план по развитию островных территорий города. Уже в следующем году планируется выделить из городского бюджета 50 млн рублей на ремонт дорог 3-й категории, в том числе островные.



Продолжение фестиваля «Соломбалец» в рамках празднования Дня города также стало предметом обсуждения. Вадим Медведков поделился интересной идеей расширить программу фестиваля, добавив новые виды катеров, например, «Маймаксанец».



Иван Воронцов, в свою очередь, представил амбициозный план по организации первого в истории города и региона фестиваля гребли. Это масштабное спортивное мероприятие соберет олимпийских чемпионов и пройдет в живописном месте – на новой прогулочной зоне набережной от алвиза до Кузнечевского моста. Иван Александрович пригласил Вадима Леонидовича войти в рабочую группу по подготовке этого уникального события.



Встреча подчеркнула важность сотрудничества между властью и активными горожанами для реализации смелых проектов, направленных на развитие Архангельска и поддержку его жителей.