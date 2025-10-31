Александр Цыбульский в итоговом Нацинальном рейтинге губернаторов

Опубликованный итоговый за 2025 год Национальный рейтинг глав регионов РФ.

Эксперты отмечают, что минувший год носил для губернаторского корпуса достаточно нелинейный характер. В течение него произошла поляризация сигналов, которые получали региональные элиты. То есть все события, которые затрагивали их интересы, имели все более ярко выраженные либо позитивные, либо негативные коннотации, причем негатива ближе к концу года становилось все больше. Впрочем, последнее происходило не у всех.

Также политологи акцентируют внимание на том, что в этом оду не случилось традиционного «губернаторопада» перед единым днем голосования, который предрекали СМИ. Наоборот, большинство глав регионов, идущих на новый срок, остались на своих местах, получив поддержку избирателей (НАО – отдельная история).

Итак…

Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня).

Последние три: Сергей Меликов (Дагестан), Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 41 месте.