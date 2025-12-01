С упором на культуру. Депутаты Архангельска приняли бюджет во втором чтении

В основных параметрах бюджет не претерпел изменений. Доходы ожидаются в размере 19 790 млн рублей, расходы – 20 835 млн рублей. 55% расходной части бюджета приходится на нужды социально-культурной сферы, а 28% предусмотрено на финансирование отрасли городского хозяйства.

Ко второму чтению бюджета депутаты предусмотрели поправки, направленные на развитие Архангельска. Среди них – ремонт деревянных тротуаров и детских площадок, приобретение оборудования для детских садов и школ, библиотек и культурных центров.

В следующем году будет заменена надпись: «Архангельск - город рыбаков», расположенная в районе дома № 314 по проспекту Ленинградский. Предусмотрено и благоустройство аллеи между школой искусств №31 и средней школой №28 в территориальном округе Варавино-Фактория.

Один миллион рублей выделят на отсыпку землей и установку деревянного тротуара в парке «Пионерский» в поселке Цигломень.

500 тысяч рублей направят на ремонт кровли школы № 62. Такую же сумму выделят для благоустройства спортивной площадки на территории школы №33. Полтора миллиона рублей направят на проведение капитального ремонта полов в тренажерном зале спортивной школы «Искра».

Большое обновление получат дворовые проезды. Средства направят на ремонт дворовых проездов возле домов по адресам Урицкого, 49, Урицкого, 49, корп.1, Урицкого, 49 корп.2, Урицкого, 49 корп.З, Урицкого, 51, Урицкого, 51, корп. 1.

Также, большое обновление ждет асфальтовое покрытие дворового проезда вдоль домов 104, 106, 108 по улице Воскресенская. Обновят асфальт у домов по адресам: Приорова 1, Поморская 14, Логинова 8, Ф. Абрамова 9 и 11.