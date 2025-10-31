Вверх
В Архангельской области завершился Фестиваль памяти Дмитрия Когана

В Архангельской области успешно завершился VII Фестиваль классической музыки памяти выдающегося музыканта Дмитрия Когана. Проект, ставший одним из крупнейших культурных событий на Северо-Западе России, в этом году вновь объединил профессиональных музыкантов, студентов и юных дарований, подтвердив статус важной творческой и образовательной площадки федерального уровня.

Организатором фестиваля выступил Архангельский музыкальный колледж при всесторонней поддержке губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, партии «Единая Россия» и Президентского фонда культурных инициатив.

В течение пяти дней фестивальная программа сочетала в себе концертные выступления и образовательные встречи — для молодых музыкантов из регионов России ведущие педагоги провели серию мастер-классов по струнным инструментам, а для преподавателей детских школ искусств и колледжей были организованы профессиональные круглые столы, посвящённые актуальным вопросам музыкального образования.

Особое внимание в рамках фестиваля было уделено социальной миссии культуры. Участники провели творческие встречи и камерные концерты в Штабе общественной поддержки «Единой России» и для пациентов Заостровской участковой больницы, продемонстрировав силу искусства в деле поддержки граждан.

Кульминацией фестиваля стал гала-концерт, на сцене которого выступили знаменитый камерный оркестр «Московская камерата» и сводный молодёжный оркестр, объединивший талантливых студентов из восьми городов страны. В их исполнении прозвучали произведения классической музыки XX века.

Фестиваль служит ярким примером успешной реализации партийного проекта «Культура малой родины», направленного на развитие инфраструктуры культуры и поддержку творческих инициатив в регионах России.


15 декабрь 10:38 | : Политика / Культура

