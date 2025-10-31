В Поморье проходит Фестиваль классической музыки памяти Дмитрия Когана

Каждый год полюбившееся многим северянам событие объединяет школы, города и поколения, создавая живое пространство для творческого развития и преемственности.

Долгожданный концерт-открытие прошёл в Северодвинске — городе, который бережно сохраняет и развивает лучшие традиции скрипичного искусства. Как отмечают организаторы, там — в городе корабелов — благодаря талантливым педагогам и увлечённым ученикам, скрипичная культура продолжает жить, крепнуть и радовать слушателей новыми именами.

На одной сцене выступили юные музыканты из Архангельска, Северодвинска, Вельска, Коряжмы, Сыктывкара, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Для многих из них выступление на фестивале — первый серьёзный шаг в мир большого профессионального искусства.

Напомним, что фестиваль проводится Архангельским музыкальным колледжем и Архангельским фондом поддержки регионального сотрудничества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральными партнёрами выступают партия «Единая Россия», ООО «ВериГудГрупп» и Фонд развития социальной ответственности «МИТАКОМ».

Афишу событий фестиваля ищите по ссылке — https://vk.ru/wall-42368394_26962.



