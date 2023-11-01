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В Архангельске зал аплодировал стоя классической музыке

В Архангельском музыкальном колледже состоялся пятый фестиваль классической музыки памяти Дмитрия Когана. Одним из организаторов фестиваля выступает партия «Единая Россия» и Правительство Архангельской области.

Вот уже пять лет в столице Поморья чтят память известного музыканта, скрипача и заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Фестиваль в его память стал уже традиционным событием в мире музыки для жителей поморской столицы и всей области. Каждый год организаторы готовят для любителей классики особенную программу. Этот год не стал исключением. 

На площадке Архангельского музыкального колледжа в течение трех дней выступали приглашенные гости из нескольких регионов. Впервые к фестивалю присоединились студенты Калининградского областного колледжа им. С.В. Рахманинова. За несколько дней до гала концерта им предстояло сыграться с архангельским оркестром музколледжа.  Обычно, репетиции - это закрытое мероприятие, но специально в рамках фестиваля музыканты показали всем желающим внутреннюю кухню подготовки к грандиозному концерту. Сводный оркестр выступил перед зрителями 24 ноября. 

На одной сцене со студентами играли и маститые профессионалы своего дела -  камерный оркестр «Московская Камерата». В их исполнении на заключительном концерте фестиваля прозвучали шедевры мировой классики А.Вивальди, А.Пьяццоллы и современные композиции.

«Московская Камерата» - один из ведущих музыкальных коллективов  России. С 2014 года оркестр возглавлял сам Дмитрий Коган - выдающийся российский скрипач, Заслуженный артист России.

«Дмитрий Коган видел своей задачей популяризацию классической музыки в России, искренне верил, что эта музыка делает людей и общество лучше. Партию и артиста связывала большая благотворительная работа: с 2013 года «Единая Россия» и Коган вели федеральную акцию «Время высокой музыки», в рамках которой за два года музыкант дал 70 бесплатных концертов почти во всех регионах России. 

На примере таких фестивалей мы воспитываем нашу молодежь, прививаем  музыкальную культуру, вкус к хорошей музыке. Приятно видеть новые лица, молодые дарования и следить за успехами ребят, которых мы помним еще с первого фестиваля», - рассказала первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия».

Главная цель фестиваля – популяризация классической музыки. Даже перед началом фестиваля стало понятно, что цель будет достигнута – билеты на концерты разлетались со скоростью света. 

«По-моему, без классики не может существовать цивилизация. Потому что в классике вложен весь мировой опыт лучших композиторов, лучшие голоса, лучшие стихи и произведения мира, если от них отказаться, то что останется? Ведь даже современные песни вышли из классики», - поделилась зрительница Светлана Большакова.

Специальный приглашенный гость фестиваля, суперфиналист четвертого сезона вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале – Евгений Соломин. Вместе с Московским эстрадным оркестром он исполнил программу «Лучшие песни о главном» среди которых самые узнаваемые и любимые зрителями песни. Евгений знал Дмитрия Когана лично.

«Я принимал активное участие в подготовке и проведении его благотворительных концертов «Время высокой музыки», который объехал всю страну и в 2914 году прошел и в Архангельске. Поэтому для меня этот фестиваль имеет огромное значение», - рассказал артист.

«Главной особенностью юбилейного фестиваля стал его выход далеко за пределы Архангельска. Нас посетили гости из Калининграда, Москвы, Екатеринбурга и Петрозаводска. Впервые в стенах нашего колледжа выступил молодежный сводный оркестр с участием наших студентов и заслуженных преподавателей. 

В эти дни мы вспоминаем великого музыканта, его творчество, жизнь, добро, которое он сеял вокруг себя. Мы стараемся продолжать просветительскую миссию Дмитрия Когана, открывать юные таланты. Кроме этого с помощью фестиваля у молодого поколения есть возможность перенять опыт высококлассных музыкантов. Это уникальнейшая возможность поучиться у лучших», - поделилась директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова.

Как обычно для студентов и учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ все три дня проходили мастер-классы и творческие лаборатории от ведущих музыкантов и педагогов страны: солистов камерного оркестра «Московская Камерата», заслуженного работника культуры Карелии, заведующей кафедрой струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Заведующей отделением специального фортепиано Уральской специальной музыкальной школы/колледжа Екатеринбурга. 

 

26 ноябрь 09:00 | : Культура

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