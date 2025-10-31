"Радар" от Народного фронта вам в помощь

Собираетесь в отпуск или в командировку? Обезопасьте себя и попутчиков – скачайте приложение Народного фронта и Минобороны России "Радар.НФ": onf.ru/radar.



“Радар.НФ” вновь получил обновление. С помощью дополнительных функций пользователи могут делать улучшенное фото и видео, изучать материалы по тактической медицине и получать план действий в экстренных ситуациях.



Передача информации происходит мгновенно, а приложение работает даже при отсутствии интернет-подключения.



Чтобы подстраховать себя и своих близких, оперативно сообщать о ЧС в компетентные органы, "Радар.НФ": onf.ru/radar уже установило более двух миллионов пользователей.



Приложение доступно на популярных площадках: RuStore: www.rustore.ru/catalog/ap... и AppGallery: appgallery.huawei.ru/app/C10942.... А для владельцев устройств iOS предусмотрена возможность отправки сообщений через чат-бот проекта "Кибердружина": web.telegram.org/k/#@KiberD....