Быть начеку. Над Поморьем летают подозрительные НЛО

20 ноября в 20:00 в Поморье объявили угрозу атаки беспилотников, а аэропорт Котласа ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые были сняты в 22 часа 45 минут.



Для предотвращения ЧП Народный фронт разработал и запустил мобильное приложение “Радар.НФ”: onf.ru/radar?utm_....



В случае если пользователь заметил подозрительные объекты, он может открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта, выбрать в меню то, что он увидел, и нажать кнопку "Сообщить".



В Архангельской области приложение "Радар" скачали более 2000 раз. Его можно установить на смартфоны системы Android с помощью площадки RuStore: www.rustore.ru/catalog/ap.... А пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта "Кибердружина": t.me/KiberDruzh....



Будьте бдительны! Защитите себя и своих близких.