Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Быть начеку. Над Поморьем летают подозрительные НЛО

20 ноября в 20:00 в Поморье объявили угрозу атаки беспилотников, а аэропорт Котласа ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые были сняты в 22 часа 45 минут.

Для предотвращения ЧП Народный фронт разработал и запустил мобильное приложение “Радар.НФ”: onf.ru/radar?utm_....

В случае если пользователь заметил подозрительные объекты, он может открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта, выбрать в меню то, что он увидел, и нажать кнопку "Сообщить".

В Архангельской области приложение "Радар" скачали более 2000 раз. Его можно установить на смартфоны системы Android с помощью площадки RuStore: www.rustore.ru/catalog/ap.... А пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта "Кибердружина": t.me/KiberDruzh....

Будьте бдительны! Защитите себя и своих близких. 

21 ноябрь 15:34 | : Политика

Главные новости


Алексей Фельдт - как зеркало русского самосознания
Нам 20 лет

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (288)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20