С РВК-Архангельск теперь можно связаться через "Мой водоканал"

РВК-Архангельск стремится сделать взаимодействие с абонентами максимально удобным и вводит новые цифровые сервисы. Теперь для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения Архангельска доступно новое мобильное PWA-приложение «Мой водоканал». Оно позволяет узнать всю информацию о своих счетах или заказать услуги, не посещая офис лично. Рассказываем о том, как сделать процесс решения всех вопросов, касающихся водоканала, проще и быстрее.
Как установить мобильное приложение:
Что умеет новое мобильное приложение:
«Запуск мобильного приложения «Мой водоканал» — это значимый этап в цифровизации нашей компании и переход на более высокий уровень обслуживания клиентов. Мы не просто упростили процессы — мы разработали действительно удобный сервис, который помогает абонентам экономить время и избегать лишних хлопот. Теперь все услуги водоканала доступны в смартфоне круглосуточно, без очередей и бюрократии. Особенно ценно, что мы внедрили инновационную для отрасли функцию — сквозное отслеживание обращений. Теперь клиенты могут видеть статус своего запроса онлайн. Это совершенно новый уровень открытости и заботы о потребителях!» — подчеркнул коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.
Компания также напоминает, что коммуницирует с потребителями только на официальных ресурсах, никогда не запрашивает банковские данные и не просит сообщать коды из СМС.