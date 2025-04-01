С РВК-Архангельск теперь можно связаться через "Мой водоканал"

РВК-Архангельск стремится сделать взаимодействие с абонентами максимально удобным и вводит новые цифровые сервисы. Теперь для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения Архангельска доступно новое мобильное PWA-приложение «Мой водоканал». Оно позволяет узнать всю информацию о своих счетах или заказать услуги, не посещая офис лично. Рассказываем о том, как сделать процесс решения всех вопросов, касающихся водоканала, проще и быстрее.

Как установить мобильное приложение:

Чтобы установить мобильное приложение, достаточно зайти на официальный сайт РВК-Архангельск с любого мобильного устройства. (Приложение работает автономно, его не нужно искать и скачивать в магазинах приложений, таких как App Store, Google Play, RuStore, AppGallery и др.) Перейти в раздел «Личный кабинет». Пройти регистрацию (первично) или авторизацию - указать номер телефона, электронную почту, ФИО и номер лицевого счета. Обращаем внимание, что при регистрации не нужно пытаться ввести данные, которые вы использовали в приложении «РВК.Услуги», - оно больше не работает. Нажать кнопку «Установить приложение». На экране вашего смартфона появится иконка с логотипом «РВК-Архангельск». В дальнейшем вы сможете быстро заходить в приложение тогда, как вам это будет нужно.

Что умеет новое мобильное приложение:

Передавать показания приборов учета Оплачивать услуги Следить за отсутствием задолженности Заключить договор Сервис надежно хранит всю историю действий, обратиться к ним можно в любой момент. Получить обратную связь от сотрудников компании.

«Запуск мобильного приложения «Мой водоканал» — это значимый этап в цифровизации нашей компании и переход на более высокий уровень обслуживания клиентов. Мы не просто упростили процессы — мы разработали действительно удобный сервис, который помогает абонентам экономить время и избегать лишних хлопот. Теперь все услуги водоканала доступны в смартфоне круглосуточно, без очередей и бюрократии. Особенно ценно, что мы внедрили инновационную для отрасли функцию — сквозное отслеживание обращений. Теперь клиенты могут видеть статус своего запроса онлайн. Это совершенно новый уровень открытости и заботы о потребителях!» — подчеркнул коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

Компания также напоминает, что коммуницирует с потребителями только на официальных ресурсах, никогда не запрашивает банковские данные и не просит сообщать коды из СМС.