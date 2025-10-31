В округе Варавино-Фактория утрясли вопросы с водоснабжением и шумом



Представители РВК-Архангельск, УК и округа зафиксировали давление на вводе в трех ближайших к стройке домах – оно составляет 3,9-4 кг/см2. По нормативу должно быть не менее 2,6 кг/см2.



Дома находятся вблизи ВНС третьего подъема на высокой стороне – проблем с подачей воды нет. Комиссия поднялась на 4-5 этажи домов: жильцы подтвердили, что напор воды хороший. Замеры проводились во время максимального разбора – с 20.40 до 21.40.



Руководитель УК подтвердил, что жалоб по слабому напору воды за последние 5 лет не поступало. Другое дело – канализация. Подпоры стали хронической проблемой микрорайона, поэтому РВК поставлена задача – за следующую неделю провести обследование и предложить действенные меры.



Самый шумный этап стройки – забивание свай – завершится до конца декабря. На фундаментах пятиэтажек установлены маячки. В квартирах, где есть трещины на потолке или стенах, застройщик также готов установить маячки. Если сами жильцы согласятся. Тогда появятся объективные данные: влияет вибрация от стройки или трещины возникли по другим причинам.



По проезду большегрузов предложили застройщику продумать график, который не будет мешать комфорту жителей. А именно: не направлять технику в часы, когда детей отвозят в садик и забирают из него, а также днем - во время тихого часа у дошколят.



Через неделю соберу участников процесса снова, чтобы проконтролировать исполнение поставленных задач.

