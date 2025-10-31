Вверх
«Единая Россия» обеспечила новые льготы бизнесу

Речь идёт об инвестиционном налоговом вычете до 100% от стоимости имущества, которое компании безвозмездно передают спортшколам, центрам раннего физического развития и секциям.

 Согласно законопроекту, который Госдума приняла во втором чтении, часть налога на прибыль компания направляет не в общий региональный бюджет, а адресно — на поддержку конкретной спортшколы через пожертвование, лимиты которого самостоятельно определяют региональные власти. 

Бизнес сокращает налоговые выплаты, а спортшколы получают шанс обновить инфраструктуру и инвентарь. 

 «Детский спорт в регионах иногда сталкивается с нехваткой современного инвентаря и инфраструктуры. Государственные бюджеты ограничены, а частный капитал может ускорить модернизацию объектов, обновить инвентарь, расширить возможности для занятий и поддержать юные таланты. Для бизнеса участие в подобных инициативах — не только про оптимизацию налоговой нагрузки или социальную ответственность. Это прямое вложение в будущее страны: здоровые дети сегодня — конкурентоспособная экономика завтра», — отметила один из авторов инициативы, зампред Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктория Абрамченко.  

По её словам, практика в образовании уже доказала эффективность инструмента: только за два года в колледжи привлечено более двух миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

 Как отметил областной депутат, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Андрей Багрецов, в течение нескольких последних лет финансирование физической культуры и спорта из бюджета планомерно сокращается, новый же механизм поможет привлечь значительные средства.

 «По моему мнению, это однозначно поможет привлечь дополнительные финансы в спортивную сферу. Без инвесторов, к сожалению, будет сложно решить главную задачу, которую нам поставил Президент к 2030 году — чтобы 70% жителей страны занимались спортом. Новый законопроект предлагает сделать вложения в спортивное образование и развитие инфраструктуры не просто благотворительностью, а позволить бизнесу получать за них налоговые вычеты, то есть частично возвращать свои расходы через уменьшение сборов на прибыль. Это поможет обеспечить приток средств в спортивные школы, которые в этом действительно очень нуждаются». 

Законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года после принятия Госдумой в третьем чтении. Правительство РФ поддерживает законопроект.

