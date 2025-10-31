Вверх
Администрация Архангельска подняла флаг дератизации

Как повысить эффективность дератизации в городе, мы обсудили вместе со специалистами Роспотребнадзора, рассказал журналистам глава Архангельска Дмитрий Морев. 

 - В этом году сплошную дератизацию проводили дважды, но жалобы по отдельным территориям и дворам остаются. Значит, нужно искать новые подходы и задействовать дополнительные силы. 

 По итогам совещания приняли ряд решений.

 Еще раз проверяем наличие договоров на дератизацию у всех управляющих компаний и ТСЖ, а также актов выполненных работ. При отсутствии будем применять меры понуждения и наказания. 

 Места обитания крыс - это не только территории у жилых домов, но и стройки, расселенные дома, теплотрассы, гаражи. Будем работать с застройщиками, ресурсоснабжающими компаниями, гаражными кооперативами, чтобы и они включались в работу по дератизации. 

 Департаменту городского хозяйства я поручил заключить договор на дератизацию тех территорий, которые не относятся к сфере ответственности УК или собственников нежилых зданий. Такой подход используем впервые. Будем отрабатывать точечно с учетом обращений жителей и информации от Роспотребнадзора. 

 С учетом проблематики регоператору предстоит усилить контроль за вывозом отходов с контейнерных площадок. 

 Будем работать и с торговыми сетями. У многих из них договоры на дератизацию заключены с московскими компаниями, и не факт, что сами мероприятия проводятся. 

 Подготовку к весеннему этапу сплошной дератизации начинаем прямо сейчас, чтобы спланировать каждый шаг и подойти комплексно.

 

 

