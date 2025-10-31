Депутаты Архангельска недовольны работой "ЭкоИнтегратора"

Накануне на заседании комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы активно обсуждался вопрос обеспечения качественного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и надлежащего содержания контейнерных площадок. Депутаты совместно с представителями администрации и регионального оператора искали пути решения накопившихся проблем.

Большинство жалоб связано с нерегулярным вывозом мусора, деятельностью животных (птицы, грызуны) и использованием площадок несколькими организациями.

Реестр площадок:

Ведется реестр мест накопления ТКО. В него вносятся данные на основе заявлений заинтересованных сторон. В реестре содержится информация о 1287 местах накопления ТКО. По факту, вывоз осуществляется с 2623 площадок.

При поступлении жалоб информация оперативно передается региональному оператору через рабочий чат в Telegram.

Главное

Главы округов выделили ключевые проблемы: сокращение оптимального количества мусорных контейнеров и завышенные объемы вывоза мусора по контрактам со стороны перевозчиков регионального оператора «ЭкоИнтегратор».

Заместитель главы города по городскому хозяйству Михаил Иванов сообщил, что все округа уже сделали расчеты по необходимому оптимальному числу мусорных контейнеров на площадках сбора. Эти данные будут переданы компании «ЭкоИнтегратор».

Депутат Алексей Бельков затронул тему механизма расчета вывозимого мусора в тоннах, а не в кубах, а депутат Михаил Орлов поднял тему более конструктивного взаимодействия регоператора и администраций округов в части поиска механизмов установки оптимального количества мусорных контейнеров.

«Сегодня мы все фиксируем огромное количество обращений жителей по этой теме – обращаются в общественные приемные депутатов, в городскую администрацию, главам округов - с одной стороны, вы, как регоператор, действуете по действующему законодательству, с другой стороны, мы видим, что есть хорошие факты, когда вы совместно с главами округов можете договориться по наличию мусорных контейнеров, исходя из их необходимости в том или ином месте. Прошу вас усилить такое взаимодействие с главами, если надо, то готов подключиться и депутатский корпус. Важно, чтобы жители получали качественную услугу, а не чувствовали себя обманутыми», - обратился Михаил Петрович на совещании к генеральному директору ООО «ЭкоИнтегратор» Ксении Жук.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Александр Гурьев, член комиссии: «Такие встречи действительно важны. Есть возможность сблизить позиции сторон, предложить варианты решения спорных вопросов, решить точечные задачи жителей города, обратить внимание на проблемные контейнерные площадки в округе. Считаю необходимым продолжение взаимодействия между городской Думой, городской Администрацией и Региональным оператором в подобном формате».

Алексей Бельков, член комиссии: «Городские власти ведут реестр мест накопления ТКО, и это уже большой шаг вперед. Важно, чтобы информация в нем была максимально актуальной и полной. Необходимо усилить контроль за процессом погрузки и разгрузки, чтобы минимизировать случаи неполного сбора мусора и повреждения самих площадок, особенно при вывозе крупногабаритных отходов».

Ксения Корюкина, заместитель председателя комиссии: «Мы видим, что, несмотря на все усилия, жалобы на нерегулярный вывоз мусора, появление животных на площадках и некорректное использование мест накопления отходов продолжают поступать. Важно четко определить зоны ответственности. Органы местного самоуправления должны гарантировать наличие и исправность самих площадок, особенно в частном секторе и на отдаленных территориях, как это делается в Архангельске. Но и управляющие компании, и юридические лица, использующие площадки, должны не только понимать свою долю ответственности за их состояние, но и должны налаживать взаимодействие с региональным оператором с целью решения проблем жителей города в сфере обращения с ТКО».

Александр Кузнецов, заместитель председателя комиссии: «Одной из серьезных проблем остаются подъездные пути к площадкам. Зачастую происходит их блокировка автомобилями – это прямой путь к срыву графика вывоза. Также вызывает беспокойство информация о снятии мусорных контейнеров с площадок, что приводит к большому непониманию как со стороны жителей, так и властей. Необходимо заранее продумать альтернативные решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Важно, чтобы ООО "ЭкоИнтегратор" оперативно реагировал на все сигналы, поступающие через рабочие чаты и другие коммуникации, и решал вопросы на месте».

Итоговый комментарий председателя комиссии Михаила Иванова:

«Сегодняшнее заседание показало, что проблема вывоза ТКО и содержания контейнерных площадок требует комплексного и скоординированного подхода. Мы услышали о существующих трудностях, таких как проблемы с подъездными путями, блокировка площадок, повреждения и неполный сбор мусора. Важно, что у нас есть понимание ответственности каждого участника процесса: органов местного самоуправления, регионального оператора и управляющих организаций.

Мы приняли решение усилить контроль за состоянием площадок, в том числе через департамент муниципального контроля и территориальные округа. Необходимо также проработать вопрос с подъездными путями и оперативно реагировать на жалобы граждан. Реестр мест накопления ТКО будет постоянно актуализироваться. Мы будем добиваться того, чтобы каждый житель Архангельска видел реальные улучшения в сфере обращения с отходами. Наша цель – сделать город чище и комфортнее для всех».



