Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Деревню Забелье в Котласском районе тошнит от мусора

Котласским межрайонным прокурором по результатам проверки сведений Северного межрегионального правления Росприроднадзора выявлены факты бездействия администрации Котласского муниципального округа в организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в отдаленных населенных пунктах Котласского района.

Установлено, что места накопления твердых коммунальных отходов для жилых домов в д. Забелье не определены, не включены в муниципальный реестр мест и не обустроены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Отсутствие созданных муниципалитетом площадок накопления ТКО                в населенном пункте нарушает права неопределенного круга лиц на окружающую среду, способствует возникновению несанкционированных свалок отходов, в том числе на территории лесного фонда.

В целях понуждения органа местного самоуправления к устранению допущенных нарушений межрайонным прокурором в Котласский городской суд предъявлен административный иск, который удовлетворен. 

На ответчика возложена обязанность в срок до 31.12.2024 определить места (площадки) накопления ТКО для жилых домов в д. Забелье Котласского района, включить их в муниципальный реестр и обустроить в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.


26 апрель 11:47 | : Скандалы

Главные новости


Не сыграть ли нам…
Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (323)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20