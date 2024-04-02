Деревню Забелье в Котласском районе тошнит от мусора

Котласским межрайонным прокурором по результатам проверки сведений Северного межрегионального правления Росприроднадзора выявлены факты бездействия администрации Котласского муниципального округа в организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в отдаленных населенных пунктах Котласского района.

Установлено, что места накопления твердых коммунальных отходов для жилых домов в д. Забелье не определены, не включены в муниципальный реестр мест и не обустроены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Отсутствие созданных муниципалитетом площадок накопления ТКО в населенном пункте нарушает права неопределенного круга лиц на окружающую среду, способствует возникновению несанкционированных свалок отходов, в том числе на территории лесного фонда.

В целях понуждения органа местного самоуправления к устранению допущенных нарушений межрайонным прокурором в Котласский городской суд предъявлен административный иск, который удовлетворен.

На ответчика возложена обязанность в срок до 31.12.2024 определить места (площадки) накопления ТКО для жилых домов в д. Забелье Котласского района, включить их в муниципальный реестр и обустроить в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.



