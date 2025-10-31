Народный фронт включился в подготовку Прямой линии с Путиным

Глава государства дал ряд поручений Правительству и другим органам власти по результатам анализа обращений россиян, поднятых в рамках программы “Итоги года с Владимиром Путиным”, о которых руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал на совещании в сентябре 2025 года.

Правительству РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о совершенствовании порядка определения предельной стоимости технических средств реабилитации, приобретаемых с использованием электронного сертификата. Кроме того, кабмину нужно определить единые подходы к установлению статуса многодетной семьи и выдаче соответствующих удостоверений.

“Мы предлагаем Правительству рассмотреть возможность предоставления дополнительных поездок членам семьи к месту лечения в случае, если боец находится там больше полугода на излечении, или порекомендовать регионам найти возможность для бесплатного проживания таких родственников на время визита к больному, для того чтобы им не ездить из других субъектов за свой счёт. Ещё мы видим готовность многих НКО, волонтёров оказывать бойцам услуги – например, парикмахеры готовы выезжать в госпитали и безвозмездно стричь бойцов. Поэтому предлагаем Минобороны и Минздраву проработать организацию санитарно-бытовых услуг в госпиталях с привлечением аккредитованных некоммерческих организаций”, – сообщал Михаил Кузнецов в сентябре 2025 года.

23 ноября глава государства дал поручение рассмотреть вопрос о предоставлении права семьям раненых бойцов СВО на неоднократный бесплатный проезд к месту их лечения и обратно и подключению к оказанию социально-бытовых услуг ветеранам боевых действий социально ориентированных НКО.

Важный вопрос поднят Народным фронтом по итогам анализа обращения пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Родители детей с диабетом 1-го типа просили о возможности совместного пребывания в стационаре при госпитализации. “Есть большое количество обращений от онкобольных из удалённых сёл и городов. На этапе обследований они посещают диспансер зачастую по несколько раз в неделю. Им тяжело и физически, и финансово. Может, рассмотреть возможность выделения регионами номерного фонда для иногородних граждан с возможностью прохождения обследования в течение нескольких дней. Такой опыт был в советские годы. В пансионатах предоставляли онкобольным возможность проживания, потому что компьютерная томография и другие исследования в один день не укладываются, приходится возвращаться домой или снимать гостиницу”, – предложил Михаил Кузнецов.

Президент РФ поручил региональным властям рассмотреть вопросы о безусловном обеспечении при наличии медицинских показаний бесплатного совместного нахождения с ребёнком, больным сахарным диабетом 1-го типа, одного из его родителей или иного законного представителя, в случае госпитализации ребенка в круглосуточный стационар, и об организации проживания иногородних граждан на время проведения обследования и амбулаторного лечения в онкологических диспансерах и центрах амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, даны поручения об обеспечении техническими средствами реабилитации, расширении условий осуществления перевозок школьными автобусами, а также об организации мониторинга практики выдачи дальневосточной и арктической ипотеки и, при необходимости, корректировке механизмов её предоставления. Все эти вопросы также были подняты в докладе Народного фронта в сентябре 2025 года.