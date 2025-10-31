Вверх
Ситуация с капремонтом школ на контроле "Единой России"

Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах
План по капремонту школ в текущем году масштабный – 1231 объект, но пока ремонт выполнен только в 749 зданиях, в 22 – досрочно в предыдущие периоды, сообщил секретарь Генсовета «Единой Росси» Владимир Якушев на заседании штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений СПО с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

«Ситуация с капремонтом детских садов также серьёзная. Из 143 объектов отремонтировано 54 здания. Необходимо оперативно, как мы всегда это делаем, разобраться в причинах такой ситуации», — сказал он.

В план капремонта объектов среднего профессионального образования в этом году включены 77 зданий, работы завершены по 28 объектам.

Среди регионов с наибольшим отставанием по программе капремонта и строительства объектов образования секретарь Генсовета назвал Хабаровский и Приморский края, Костромская, Владимирская, Кировская, Астраханская, Новосибирская, Тамбовская, Иркутская области.

Он напомнил, что на текущий год федеральные средства предусмотрены на строительство 55 детских садов в 23 регионах, по 54 объектам завершена контрактация.

«До конца года остается чуть больше месяца. Важно обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ», — подчеркнул секретарь Генсовета партии. Сергей Кравцов добавил, что по ряду объектов образования проблема неввода сохраняется с 2023-2024 годов. Речь идёт об Астраханской, Иркутской, Костромской, Томской областях и Забайкальском крае.

«Это те долги, о которых коллеги постоянно нам говорили, что всё будет исполнено. К сожалению, мы видим, что ситуация не поменялась. Пора принимать различные меры и обратить пристальное внимание на обещания, которые были даны», — заявил министр.

Критические риски этого года есть по 15 школам в 10 регионах: Запорожской, Псковской, Амурской, Калининградской, Самарской, Тамбовской и Херсонской областях, Республике Коми, Республике Хакасия и Хабаровском крае.

«Важный вопрос — контрактация рисков. Мы график сделали, средства доводили вовремя. До сих пор не законтрактованы семь объектов в шести регионах: это ДНР, Чувашская Республика, Архангельская, Калининградская, Костромская и Тамбовская области. Это всё — вводные капремонты текущего года. В части двухлетних объектов с периодом реализации в 2025-2026 годах пока продолжаются конкурсные процедуры в Якутии, Вологодской, Курганской области. В части контрактов по адресному строительству новых школ, это новая программа, — 150 школ», — сообщил Сергей Кравцов. Представители регионов, где существуют риски по ряду объектов образования — Тамбовской, Костромской, Ивановской, Иркутской и Калининградской областей — представили отчёты о реализации программы и обозначили сроки их сдачи. Большинство заверили, что планируют завершить работы до конца текущего года.

В свою очередь Владимир Якушев подчеркнул, что по объектам образования, которые заявлены на этот год, нужно сделать всё для их ввода в эксплуатацию до 31 декабря.

«Где торги по каким-то причинам не состоялись и на них не вышли подрядчики, нужно проводить работу, стимулировать подрядчиков. По объектам, которые запланированы и прозвучали сейчас на нашем совещании, которые регионы показывают в отчётной документации Министерству просвещения, что они будут сданы до 31 декабря, мы должны сделать всё, чтобы были сданы. Коллеги, настраиваю всех на серьёзную работу», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

В 2024 году в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Комментарий заместителя председателя Правительства Архангельской области, координатора федерального партийного проекта «Новая Школа» в Архангельской области Ивана Дементьева: 

«Поставлены чёткие задачи по обеспечению своевременного выполнения всех запланированных работ на объектах образования до конца года. Это общая цель для всех регионов. 

 Для Архангельской области участие в таких масштабных федеральных программах — это большая ответственность и возможность значительно обновить наши образовательные учреждения. Мы активно взаимодействуем с региональными министерствами и подрядными организациями, чтобы работа велась в соответствии с утверждёнными графиками. 

 Наш региональный штаб продолжит выполнять свою ключевую функцию — держать на контроле ход работ и оказывать необходимое содействие для успешной реализации партпроекта «Новая Школа» на территории области».

