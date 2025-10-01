Многодетный отец, говорящий на английском. Дмитрий Морев собирает команду

Вступивший в понедельник в должность градоначальника Архангельска Дмитрий Морев пригласил на должность руководителя своего аппарата Александра Мащалгина. И это первое назначение на втором сроке.

Александр Павлович Мащалгин родился в Архангельске в 1987 году. В 2009 году окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, свободно владеет английским языком. Женат, воспитывает троих детей.

В администрации Архангельска Александр Мащалгин работает с января 2024 года: до сегодняшнего дня он занимал должность заместителя руководителя аппарата. Ранее проходил службу в Управлении Росгвардии по Архангельской области.

Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата решает вопросы организационного, информационного и кадрового обеспечения работы администрации, координирует деятельность с городской Думой, органами государственной власти, общественными организациями, партиями, городами-побратимами, курирует молодежную политику и работу муниципального контроля.