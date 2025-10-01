Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Многодетный отец, говорящий на английском. Дмитрий Морев собирает команду

Вступивший в понедельник в должность градоначальника Архангельска Дмитрий Морев пригласил на должность руководителя своего аппарата Александра Мащалгина. И это первое назначение на втором сроке.

Александр Павлович Мащалгин родился в Архангельске в 1987 году. В 2009 году окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, свободно владеет английским языком. Женат, воспитывает троих детей.

 В администрации Архангельска Александр Мащалгин работает с января 2024 года: до сегодняшнего дня он занимал должность заместителя руководителя аппарата. Ранее проходил службу в Управлении Росгвардии по Архангельской области.

 Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата решает вопросы организационного, информационного и кадрового обеспечения работы администрации, координирует деятельность с городской Думой, органами государственной власти, общественными организациями, партиями, городами-побратимами, курирует молодежную политику и работу муниципального контроля.

 

12 ноябрь 13:47 | : Политика

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (160)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20