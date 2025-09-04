Дмитрий Морев: "Мы живем в месте притяжения талантливых людей"

Государственный праздник – День народного единства - отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Он установлен в честь важного события в истории страны - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

- Это праздник, в котором соединились история и современность, военная слава и трудовые подвиги, лучшие черты и богатые духовные традиции нашего народа.

Идея единства и сплоченности сейчас особенно актуальна. Давайте вместе строить будущее нашего города и страны, передавать детям традиции, участвовать в развитии Архангельска! Наши предки оставили добрую славу о городе: он всегда был портом, культурной столицей Русского Севера, местом притяжения для талантливых людей, образцом гостеприимства. Так будет и впредь!

Желаю всем архангелогородцам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания и успехов во всех добрых начинаниях! – обратился с поздравительным адресом глава Архангельска Дмитрий Морев.