Властям Онежского округа досталось от Цыбульского на орехи

Губернатор Архангельской области поручил оперативно решить вопрос с обеспечением дровами жителей Онежского округа, подчеркнув недопустимость сложившейся ситуации.

Вопрос обсуждался на оперативном совещании, которое глава региона провел с руководителями органов государственной и муниципальной власти.

На сегодняшний день ряд отдаленных поселений Онежского округа – Малошуйка, Золотуха, Куша, Унежма, Нименьга и Шаста – остаются без поставок дров.

Как отметил Александр Цыбульский, вопрос обеспечения жителей топливом поднимался еще летом во время его рабочей поездки в Онежский округ 12 августа.

– Я давал поручение, и вы [Вера Яковлевна Пономарева] обещали его выполнить: до конца августа все поселения должны были быть обеспечены дровами, – напомнил губернатор.

По словам главы муниципалитета Веры Пономаревой, дровяная древесина в объеме порядка 5300 кубометров по договору купли-продажи между филиалом АО «Онежский ЛДК» по лесным ресурсам и ООО «Варяг» зарезервирована под поставки населению. Однако, как пояснила она, перевозчики, с которыми были достигнуты предварительные договоренности, отказались от выполнения работ.

– К моменту начала поставки дров перевозчики, с которыми были достигнуты предварительные договоренности, отказались работать в связи с отсутствием транспортной доступности через Республику Карелия, – сообщила Вера Пономарева. – Мы несколько раз встречались с представителями ЛДК, было получено согласование у «Сегежи групп» с подрядчиком, который выкупил лес на корню. Этот же подрядчик должен доставить дрова населению. Но в настоящее время он не может найти технику для вывоза леса. Другие подрядчики тоже отказали. Сейчас, как он поясняет, нашел только одного подрядчика, который может вывозить лес не в зимний период, то есть он сможет приступить к вывозу не раньше ноября.

Губернатор резко раскритиковал подход местной администрации к решению вопроса.

– Надо было проверять подрядчика – есть ли у него техника, есть у него возможность выполнить условия контракта или нет, – отметил Александр Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение населения дровами – социально важная задача, находящаяся в прямой ответственности главы муниципалитета. При этом, как подчеркнул губернатор, руководство Онежского округа не поставило в известность о сложившейся ситуации правительство региона, из-за чего оперативное решение проблемы оказалось затруднено.

Александр Цыбульский поручил своему первому заместителю Ваге Петросяну проконтролировать исполнение поручения и обеспечить скорейшее восстановление поставок топлива в населенные пункты Онежского округа.

13 октябрь 16:28 | : Политика / Экономика

