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Архангелогородка Вера Пономарева возглавила Онежский район

Вчера онежские депутаты проголосовали за нового главу своего района.

Ей стала Вера Пономарева, до этого трудившаяся на посту главы Ломоносовского округа, а до этого Северного округа Архангельска. Это была ее третья (на этот раз удачная) попытка поднять свой политический статус и стать главой муниципального образования.  

Объективка: Вера Яковлевна Пономарева родилась в Архангельске. В 1999 году закончила Совхоз-техникум «Архангельский», в 2011 – САФУ по специальности "Экономика, бухгалтерский учет и контроль, государственное и муниципальное управление".

Работала в ЗАО «Северная роза», мастером по благоустройству, в МУ «ИРЦ». С 2012 года перешла на работу в администрацию Архангельска на должность главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ и энергетики ДГХ. Затем Вера Яковлевна работала начальником отдела ЖКХ и благоустройства в Ломоносовском округе, после - на аналогичной должности в Северном округе.

Напомним, в конце прошлого года кресло главы Онежского района покинул архангелогородец, скандально известный Юрий Максимов, объяснивший свой уход «происками недоброжелателей».

02 февраль 08:53 | : Политика

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