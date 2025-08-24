Мост через Солзу продолжают капитально ремонтировать

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России» ведется капитальный ремонт моста через реку Солза на автодороге Архангельск – Онега. Протяженность моста – более 66 метров, техническая готовность – 70%. Движение организовано по временному объезду.

Подрядчик укрепляет откосы, армирует и бетонирует конструкции, обустраивает подходы к мосту. Завершение работ планируется до конца ноября 2026 года.

Капремонт ведется также и на участке автодороги Архангельск – Онега. К 2027 году 25 км гравийного покрытия заменят на асфальтобетон. В планах на 2029-2030 годы – строительство участков дороги Тамица – Кянда и Онега – Покровское в обход населенных пунктов.