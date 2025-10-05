"Единая Россия" провела в Архангельске патриотический квиз

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошёл квиз*, посвящённый Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В дружеской атмосфере участники отвечали на вопросы об истории и культуре новых регионов. Игра вызвала живые дискуссии и обмен мнениями, сделав вечер по-настоящему интересным.

Спасибо всем участникам — такие встречи укрепляют связи и дают практические идеи для дальнейшей работы.

* квиз — это интеллектуальная игра, в которой участники соревнуются в эрудиции, логике и наблюдательности