Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске "Единая Россия" деятельно готовится к Дню народного единства

Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО

 В штабах общественной поддержки «Единой России», которые открыты в 28 регионах, в преддверие 4 ноября стартовала акция «Россия – единая семья». Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки - местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции. 

 Из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами: шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом, шишками, конфитюром из брусники, пастилой из местных дикоросов.

 На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, «Фестиваль культуры народов России», фотовыставки, объединяющие достижения в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией.

 В Московской области активисты и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

 В Иваново реготделение «Единой России» организует второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвящённый памяти участников СВО. Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.

 В Анапе при поддержке местного отделения «Единой России» состоится молодёжный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО «Одна страна - одна команда».

 Из Краснодарского края активисты «Единой России» отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. В Донецке участникам СВО передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Акция охватит и другие населённые пункты: Шахтерск, Макеевку, Харцызск, Докучаевск и Снежное.

 Волонтёры «Единой России» из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Тульские активисты с местными молодогвардейцами доставят в школу искусств №3 Мариуполя мольберты, краски. Волонтёры посетят детский сад, восстановленный строителями из Тулы, передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги на русском языке, собранные в ходе партийной акции «Книги – Донбассу». А также навестят многодетные семьи и передадут им более 100 кг сладостей.

 Концерты и поздравления участников СВО пройдут в госпиталях в Москве, Курской и Калининградской областях.

 В Пятигорске активисты «Единой России», «Волонтёры-медики» и неравнодушные жители примут участие в акции «Россия – это мы». На тематических мастер-классах они изготовят сухой душ, сушилки для обуви для участников СВО, распишут для детей с ОВЗ пряники.

 «Единая Россия», «Молодая Гвардия» и «Волонтёры Победы» развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле. В Дебальцево (ДНР) по партпроекту «Историческая память» состоится флешмоб. Его участники сделают флаг ДНР, который затем преобразится во флаг Российской Федерации. Патриотические флешмобы партия организует в Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях.

На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника.

 В Самаре активисты и волонтёры регионального отделения партии устроят экскурсии в Парк Дружбы народов для детей из семей военнослужащих.

 В Брянске (ЛНР) и Луганске активисты «Единой России» высадят почти 200 деревьев.

 Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.

 Как сообщил Сергей Эммануилов, руководитель Волонтерского центра «Единой России», в Архангельске в День народного единства при участии активистов партии, волонтеров, молодогвардейцев также пройдет автопробег по улицам города.

 «Такой способ отметить праздник и лишний раз напомнить прохожим, автомобилистам об этом дне стал для нас уже традиционным, излюбленным. Так же к 4 ноября наши активисты доставят в Херсонскую область гуманитарную помощь от жителей Архангельска и Северодвинска. Собрана целая машина с медикаментами, вещами первой необходимости. А в Луганскую областную больницу передадим реанимобиль. В Штабе общественной поддержки «Единой России» в этот день пройдет Фестиваль народной культуры с участием иностранных студентов. Для них будет организован мастер- класс по созданию традиционных северных куколок-оберегов. Таким образом, обменяемся культурным опытом наших стран. Мы все разные, но объединяет нас одно — любовь к своей родине и богатые традиции», — отметил Сергей Эммануилов.


01 ноябрь 16:35 | : Политика

Главные новости


Захват картёжников Клобучихи. Волшебный фонарь в Курострове. И другие вести из прошлого Поморья
Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (15)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20