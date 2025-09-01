Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В День туризма северодвинцы прошли по "Железнодорожному пути Молотовска"

27 сентября в разных регионах страны одновременно прошло множество бесплатных экскурсий. Данная Всероссийская акция была приурочена к Всемирному дню туризма. 

Не осталась в стороне и Архангельская область, в особенности город корабелов - Северодвинск.

Северодвинский краевед, народный экскурсовод, член КПРФ и сторонник РУСО, многократный депутат Совета депутатов Северодвинска и Архангельского областного Собрания депутатов - Александр Константинович Микляев провел увлекательную авторскую экскурсию «Железнодорожный путь Молотовска».

Экскурсанты узнали об этапах создания железнодорожной инфраструктуры Архангельской области и роли железной дороги в строительстве градообразующих заводов Северодвинска. Экскурсия прошла с посещением здания железнодорожного вокзала.

Было очень познавательно, погода благоволила, северодвинцы и гости города прекрасно провели время.

28 сентябрь 12:24 | : Политика

Главные новости


Солянка, сэр!
Зачем Архангельску сдался Иван Грозный?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (355)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20