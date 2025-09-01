В День туризма северодвинцы прошли по "Железнодорожному пути Молотовска"

27 сентября в разных регионах страны одновременно прошло множество бесплатных экскурсий. Данная Всероссийская акция была приурочена к Всемирному дню туризма.

Не осталась в стороне и Архангельская область, в особенности город корабелов - Северодвинск.



Северодвинский краевед, народный экскурсовод, член КПРФ и сторонник РУСО, многократный депутат Совета депутатов Северодвинска и Архангельского областного Собрания депутатов - Александр Константинович Микляев провел увлекательную авторскую экскурсию «Железнодорожный путь Молотовска».



Экскурсанты узнали об этапах создания железнодорожной инфраструктуры Архангельской области и роли железной дороги в строительстве градообразующих заводов Северодвинска. Экскурсия прошла с посещением здания железнодорожного вокзала.



Было очень познавательно, погода благоволила, северодвинцы и гости города прекрасно провели время.