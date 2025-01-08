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Глава Северодвинска предупредил об аварии на железнодорожном переезде

Игорь Арсентьев:

- Уважаемые северодвинцы!
 На переезде в районе Ягринского шоссе произошел сход с путей железнодорожной цистерны. К сожалению, сейчас часть дороги перекрыта, но чтобы возобновить работу железнодорожного транспорта, необходимо полностью перекрыть движение на Архангельском шоссе.

Данные работы СМУП «Локомотив» начнёт в вечернее время, не ранее 22 часов, чтобы все северодвинцы смогли добраться до дома. Прошу заранее спланировать план движения до пункта назначения, учитывая временные неудобства на дороге.

12 февраль 14:46 | : Происшествия

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