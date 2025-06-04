Дмитрий Морев рассказал, какой будет Маргаритинская ярмарка

Архангельск принимает делегации из 40 регионов России: все гостиницы нашего города заполнены участниками форума потребительской кооперации и Маргаритинской ярмарки.

Глава Архангельска Дмитрий Морев поведал, что ждать от осеннего праздника торговли в этом году:

- Наверняка, большой интерес вызовет гастрономический фестиваль. Каждый регион представит свои фирменные угощения и поделится секретами их приготовления. Например, визитной карточкой подворья Татпотребсоюза станет грандиозное угощение - татарская шурпа из баранины. 4000 порций приготовят в самоваре-гиганте объемом 1200 литров 6 сентября и угостят всех желающих.





Приглашаем всех архангелогородцев на Красную пристань дегустации, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и ремесел разных народов России. Конечно, свое мастерство покажут и предприятия Архангельска, районов области.





Участники привезли в столицу Поморья не просто продукцию, а душу и традиции своей родной земли. Для каждого архангелогородца это возможность изучить гастрономическую и культурную «карту» России.



Сегодня на Красной пристани царит оживление – готовятся торговые ряды и ярмарочные кухни. Гастрономический фестиваль откроется 4 сентября в 12.30, а с 5 по 7 сентября будет работать с 10 до 19 часов.







