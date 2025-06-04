Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев рассказал, какой будет Маргаритинская ярмарка

Архангельск принимает делегации из 40 регионов России: все гостиницы нашего города заполнены участниками форума потребительской кооперации и Маргаритинской ярмарки.

Глава Архангельска Дмитрий Морев поведал, что ждать от осеннего праздника торговли в этом году:

- Наверняка, большой интерес вызовет гастрономический фестиваль. Каждый регион представит свои фирменные угощения и поделится секретами их приготовления. Например, визитной карточкой подворья Татпотребсоюза станет грандиозное угощение - татарская шурпа из баранины. 4000 порций приготовят в самоваре-гиганте объемом 1200 литров 6 сентября и угостят всех желающих. 

Приглашаем всех архангелогородцев на Красную пристань дегустации, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и ремесел разных народов России. Конечно, свое мастерство покажут и предприятия Архангельска, районов области. 


Участники привезли в столицу Поморья не просто продукцию, а душу и традиции своей родной земли. Для каждого архангелогородца это возможность изучить гастрономическую и культурную «карту» России. 


 Сегодня на Красной пристани царит оживление – готовятся торговые ряды и ярмарочные кухни. Гастрономический фестиваль откроется 4 сентября в 12.30, а с 5 по 7 сентября будет работать с 10 до 19 часов.



03 сентябрь 13:33 | : Политика / Экономика

Главные новости


Дровопильщик. Как это было в Архангельске
Шли корабли в Архангельск

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (48)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20