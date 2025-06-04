Дмитрий Морев рассказал, какой будет Маргаритинская ярмарка

Архангельск принимает делегации из 40 регионов России: все гостиницы нашего города заполнены участниками форума потребительской кооперации и Маргаритинской ярмарки.
Глава Архангельска Дмитрий Морев поведал, что ждать от осеннего праздника торговли в этом году:
Приглашаем всех архангелогородцев на Красную пристань дегустации, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и ремесел разных народов России. Конечно, свое мастерство покажут и предприятия Архангельска, районов области.
Участники привезли в столицу Поморья не просто продукцию, а душу и традиции своей родной земли. Для каждого архангелогородца это возможность изучить гастрономическую и культурную «карту» России.