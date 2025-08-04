Депутаты АрхГорДумы: Это было Послание так Послание

Депутаты Архангельской городской Думы прокомментировали ключевые моменты Послания.



Сергей Сорокин, председатель комиссии по социальным вопросам:

- Хочу отметить то, что свое Послание Александр Витальевич начал с темы образования. Совершенно согласен с тезисом Губернатора о том, что нам необходима эффективная работа школ, колледжей, университетов, научных центров для того, чтобы двигать регион вперёд. Это та основа, от которой будет идти развитие и всех других сфер жизни.



Михаил Орлов, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам:

- В своём послании Александр Витальевич особо подчеркнул необходимость повышения ответственности подрядчиков, работающих на социальных объектах. Это вопрос принципиальный: ремонты школ, детских садов, больниц должны выполнять профессиональные организации, способные обеспечить качество и соблюдение сроков.



Елена Ануфриева, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам:

- В своём послании губернатор обозначил ключевые векторы развития Архангельской области. Особое внимание в выступлении было уделено сфере образования. Было отмечено, что одним из главных достижений станет масштабное обновление образовательной инфраструктуры: в ближайшие годы планируется капитально отремонтировать около 100 школ и 30 детских садов.

При этом губернатор указал на серьёзную проблему: недобросовестное исполнение обязанностей некоторыми подрядчиками, что негативно сказывается на темпах развития социальной сферы и качестве жизни жителей региона. Для решения этой проблемы было дано поручение подготовить инициативу по ужесточению требований к застройщикам, которые занимаются строительством и реконструкцией социальных объектов.



Денис Лапин, председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры:

- Губернатор сделал ставку на импортозамещение через кооперацию бизнеса, власти и науки, что уже дало результаты в ЛПК. Одним из ключевых моментов стала синхронизация образования и экономики с учетом специфики региона для подготовки кадров. Было отмечено, что именно промышленный сектор создает потребность в развитии социальной сферы.



Аркадий Пороховник, заместитель председателя комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры:

- Особое внимание нужно уделить судостроению, включая новые рыболовецкие и ледокольные суда, а также судоремонтные мощности. Необходимо создать систему кооперации вокруг градообразующих предприятий и разработать программу интеграции их в единый промышленный контур. Программа должна включать поддержку действующих предприятий, привлечение новых партнеров, создание спецплощадок и обеспечение экономики квалифицированными кадрами. Единый промышленный контур должен способствовать технологической независимости и устойчивому росту. Поддерживаю вектор развития, заданный главой региона, и уверен, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей.



Александр Гурьев, председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики:

- Губернатор концентрировано представил основные достижения Архангельской области за последние пять лет и структурировано задал основные 10 стратегических направлений концентрации усилий Правительства области на следующую пятилетку для ускоренного развития региона. В своем выступлении Губернатор дал ряд четких и своевременных поручений министерствам и ведомствам по самым насущным вопросам, требующим мгновенной реакции и действий.



Максим Хохулин, председатель комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту:

- Губернатор ещё раз подчеркнул свою позицию об ответственности подрядчиков и предпринимателей за срывы строительства и ремонта объектов, особенно социально значимых. Он обозначил в своём послании те моменты, которыми традиционно сильна Архангельская область. В своём обращении губернатор также напомнил о главном лозунге: «Системно. Последовательно. К победе», что подчёркивает его курс на планомерную и целенаправленную работу в интересах жителей региона.



Ольга Шананина, заместитель председателя комиссии по вопросам молодежной политики и общественным объединениям:

- Намечены амбициозные планы на следующую пятилетку, во всех сферах жизнедеятельности ожидаются важные изменения для улучшения качества жизни жителей Архангельской области. Александром Витальевичем были озвучены 10 задач для развития Поморья, среди них: социальная политика, строительство социального и служебного жилья, дороги, производство, развитие порта, реабилитация участников СВО.



Наталья Братина, председатель комиссии по вопросам молодежной политики и общественным объединениям:

- В Послании Архангельскому областному Собранию губернатор Александр Цыбульский подчеркнул: Архангельская область обладает огромным туристическим и культурным потенциалом, который должен стать основой для развития региона.

Это не просто слова — это призыв увидеть в наших лесах, реках, прибрежных скалах и старинных поморских традициях источник будущего благополучия. Представьте сотни новых маршрутов, фестивалей, музеев под открытым небом и рабочих мест для местных жителей — всё это может расцвести, если мы объединим силы. Наша задача — ценить и развивать то, что делает нас уникальными: природу, историю и таланты людей, и делать всё возможное, чтобы Архангельская область стала местом притяжения для туристов и гордостью для каждого жителя.